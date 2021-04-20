  • BIST 1.363
  • Altın 461,439
  • Dolar 8,1099
  • Euro 9,7854
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 17 °C
»

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne memur personel alım ilanı yayımlandı

TBMM’ye yazılı ve sözlü sınavla memur personel alımı yapılacak. Meclis memur alım ilanı yayımlandı. Alınacak memurlarda Osmanlıca bilme şartı aranıyor. 19 Nisan’da başlayan başvurular 3 Mayıs’ta sona erecek. Başvurular internet üzerinden yapılacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne memur personel alım ilanı yayımlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) yazılı ve sözlü sınavla memur personel alımı yapılacak. Meclis memur alım ilanı yayımlandı. 

Alınacak memurlarda Osmanlıca bilme şartı aranıyor. 

19 Nisan’da başlayan başvurular 3 Mayıs’ta sona erecek. 

Başvurular internet üzerinden yapılacak. 

Alımlar “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılacak. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

meclis-personel-alim-ilani.jpg

Gazeteilksayfa.com

 


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adana'da yarışta attan düşüp yaralanan jokey yoğun bakımda20 Nisan 2021 Salı 10:21
  • Kamu arazileri satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon: 106 gözaltı20 Nisan 2021 Salı 10:09
  • Türbedeki videosuyla tepki topladı; yeni çekim için gittiği Midyat’ta gözaltına alındı20 Nisan 2021 Salı 10:00
  • Ankara'da suç örgütüne operasyon: 106 kişi gözaltına alındı20 Nisan 2021 Salı 10:00
  • Süreli engelli raporlarının süresi uzatıldı20 Nisan 2021 Salı 09:57
  • Türkiye ve dünya gündemi20 Nisan 2021 Salı 09:37
  • Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem20 Nisan 2021 Salı 09:36
  • ABD Dışişleri Bakanı Blinken yenilenebilir enerji teknolojilerinde Çin'in gerisinde kaldıklarını açıkladı20 Nisan 2021 Salı 09:27
  • MİT ve emniyetten DEAŞ operasyonu20 Nisan 2021 Salı 09:26
  • Tuzla'da gemi karaya oturdu20 Nisan 2021 Salı 09:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti