Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne memur personel alım ilanı yayımlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) yazılı ve sözlü sınavla memur personel alımı yapılacak. Meclis memur alım ilanı yayımlandı.
Alınacak memurlarda Osmanlıca bilme şartı aranıyor.
19 Nisan’da başlayan başvurular 3 Mayıs’ta sona erecek.
Başvurular internet üzerinden yapılacak.
Alımlar “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılacak.
İlanın detayları için TIKLAYIN.
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