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Türkiye Çekya'nın Kudüs'te diplomatik ofis açmasını endişeyle karşılıyor

Dışişleri Bakanlığı, Çekya'nın Kudüs'te diplomatik ofis açmasını endişeyle karşıladığını bildirerek, uluslararası toplumu Filistin-İsrail sorununun adil, kapsamlı ve kalıcı çözümüne yönelik uluslararası parametrelere saygı göstermeye davet etti.
Türkiye Çekya'nın Kudüs'te diplomatik ofis açmasını endişeyle karşılıyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu adımın Filistin-İsrail ihtilafının temel parametrelerinden olan Kudüs'ün statüsünü aşındırmaya yönelik girişimlere hizmet edecek bir nitelik taşıdığı değerlendirildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun tüm üyeleri, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsü ile Filistin-İsrail sorununun adil, kapsamlı ve kalıcı çözümüne yönelik uluslararası parametrelere saygı göstermeye davet edildi.

Çekya'nın söz konusu adımına ilişkin açıklamada, "Uluslararası statüsü Birleşmiş Milletler kararlarıyla teminat altına alınmış bulunan Kudüs'te diplomatik ofis açmasını endişeyle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Çekya, 11 Mart'ta Batı Kudüs'te, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğine bağlı bir diplomatik temsilcilik açmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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