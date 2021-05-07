Türkiye, Cibuti ve Gürcistan arasında ayrı ayrı imzalanan anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de

Türkiye, Cibuti ve Gürcistan arasında ayrı ayrı çeşitli alanlarda imzalanan milletlerarası anlaşmalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İzmir'de 31 Mayıs 2012'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması"nın onaylanması hakkındaki karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, anlaşmaya taraf ülkeler arasında tayin edilmiş hava yollarına, anlaşmanın ekinde belirlenen hatlar üzerinde tarifeli uluslararası hava hizmetlerini yürütebilmeleri için çeşitli haklar tanınacak.

Bu haklar arasında "diğer akit tarafın ülkesi üzerinden iniş yapmaksızın uçma hakkı", "söz konusu ülkede trafik dışındaki amaçlar için duraklama hakkı" ve "birlikte veya birbirinden ayrı olarak uluslararası trafiği indirmek ve almak amacıyla anlaşmanın ekinde belirtilen o hat için ülkede belirlenen noktalarda duraklama hakkı" ile anlaşmada belirtilen diğer haklar bulunuyor.

Ankara'da 19 Temmuz 2016'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanması hakkındaki karara göre de taraflar kombine yük taşımacılığının teşvik edilmesi hususunda mutabık kaldı.

Anlaşmaya göre, taraflar kombine taşımacılık faaliyetleriyle uğraşan kombine taşımacılık hizmet sağlayıcıları ile demir yolu, deniz yolu ve kara yolu taşımacılık şirketlerini teşvik ve kombine taşımacılık altyapısının geliştirilmesi için kendi demir yolu şirketlerine ve liman otoritelerine destek sağlamaya çaba gösterecek. Ayrıca, anlaşmanın yürütülmesi ve uygulanmasına dair tüm hususların düzenlenmesi için tarafların temsilcilerinden oluşan bir Karma Komisyon kurulacak.

19 Temmuz 2016'da Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Demiryolu Yük ve Yolcu Taşımacılığına İlişkin Çerçeve Anlaşmanın İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması" hakkında karara göre ise taraflar demir yolu yük ve yolcu taşımacılığı ile sınır geçişlerinin düzenlenmesi konusunda çeşitli hususlarda mutabık kaldı.