  • BIST 1.340
  • Altın 470,158
  • Dolar 7,8097
  • Euro 9,4578
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 7 °C
»

Türkiye-Çin ihracat treni, Kars'a ulaştı

TÜRKİYE'den Çin'e gitmek üzere 4 Aralık'ta İstanbul'dan yola çıkan ilk ihracat treni, Kars'a ulaştı. Yaklaşık bin 50 ton yükü bulunan tren, 8 bin 693 kilometre yol, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin'e ulaştıracak.
Türkiye-Çin ihracat treni, Kars'a ulaştı

'Demir İpekyolu' olarak adlandırılan Asya- Avrupa kıtaları arasında en kısa, en güvenli, en ekonomik ve iklimi en elverişli demir yolu koridoru olan Demir İpekyolu/Orta Koridor, Türkiye'den Çin'e ilk ihracat trenini ulaştırmaya hazırlanıyor. Çin- Avrupa arasında Türkiye üzerinden gerçekleştirilen transit taşımacılığından sonra 4 Aralık'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul Kazlıçeşme'den uğurlanan Türkiye- Çin ilk ihracat blok treni, bugün öğle saatlerinde Erzurum'a vardı. TCDD Erzurum İşletme Müdürü Yunus Yeşilyurt ve çalışanlar tarafından karşılanan tren, 10 dakikalık molanın ardından Kars'a doğru yola çıktı. Bugün saat 17.00 sıralarında Kars'a ulaşan ihracat treni, Kars'ta yakıt ikmali yaptıktan sonra bir süre mola verdi. Karslılar, ihracat treni ile bol bol öz çekim yaptı.

İHRACAT TRENİ BTK HATTINI KULLANACAK

Kars molasının ardından hareket eden ihracat treni Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu hattını kullanarak yoluna devam etti. Türkiye'den yola çıkan tren, Gürcistan, Azerbaycan ve Kazakistan'ı geçerek Çin'in Xi'an şehrine ulaşacak. Türkiye'de 2 bin 323 kilometre yol kateden tren, Gürcistan'da 220, Azerbaycan'da 430, Hazar Denizi'nde 420, Kazakistan'da 3 bin 200, Çin'de ise 2 bin 100 kilometre yol gidecek. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeyi geçecek olan tren, 12'de Çin'e ulaşacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu büyükelçilik görevlerini tebliğ etti08 Aralık 2020 Salı 16:45
  • Erzincan'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 6 asker gözaltına alındı08 Aralık 2020 Salı 16:44
  • Süleymaniye'de göstericilere ateş açıldı: Ölüler var08 Aralık 2020 Salı 16:16
  • Mehmetçik Azerbaycan'daki askeri geçit törenine katılacak08 Aralık 2020 Salı 16:10
  • Erzincan'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 6 asker gözaltına alındı08 Aralık 2020 Salı 16:09
  • Terörle mücadeleye 'taze kan'08 Aralık 2020 Salı 16:08
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szıjjarto'yu kabul etti08 Aralık 2020 Salı 16:07
  • İstanbul'da 21 Ağustos'tan bu yana 5 milyon 35 bin 641 koronavirüs denetim faaliyeti gerçekleştirildi08 Aralık 2020 Salı 16:07
  • Hindistan'da yolsuzlukları yazan muhabir evinde diri diri yakıldı08 Aralık 2020 Salı 15:53
  • Terörle mücadeleye 'taze kan'08 Aralık 2020 Salı 15:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti