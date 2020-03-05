Türkiye çok önemli bir güç

Irak Türkmenlerinin en büyük siyasi organizasyonu olan ITC’nin Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü, Türk Dünyası’nın gönlünün Türkiye’yle birlikte olduğunu söyledi.

TÜRKİYE KALEDİR

Türkiye’nin çok önemli bir güç olduğunu, bu bölgede hiçbir ülkenin Türkiye’ye rağmen birşey yapamayacağını belirten Tütüncü, “Türkiye Türk dünyası için kaledir ve anavatandır. Bütün Türk dünyasının gözü, kulağı, gönlü Türkiye’nin üzerindedir ve onunla birliktedir. Dolayısıyla Türkiye’nin güvenliği bütün Türk dünyasını ilgilendirir” dedi.

Irak Türkmenlerinin en büyük siyasi organizasyonu olan Irak Türkmen Cephesi’nin (ITC)Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü gazetemize önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin çok önemli bölgesel bir güç olduğunu hatırlatan Tütüncü, 350 milyonluk Türk coğrafyasının liderinin Türkiye olduğunu belirtti. Tütüncü, “Türkiye Türk dünyası için kaledir, anavatandır. Bütün Türk dünyasının gözü, kulağı, gönlü Türkiye’nin üzerindedir ve onunla birliktedir. Dolayısıyla Türkiye’nin güvenliği bütün Türk dünyasını ilgilendirir” dedi.

“TÜRK DÜNYASININ LİDERİ TÜRKİYE’DİR”

Tütüncü, 350 milyonluk bir Türk coğrafyası olduğunu hatırlatarak, bu büyük potansiyelin iyi kullanılması gerektiğini belirtti. “Bu büyük bir potansiyeldir. Bu potansiyelin başını çeken bütün Türk dünyasının lideri ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir” diyen Tütüncü, sözlerine şöyle devam etti, “Türkiye’nin bekası için bütün Türk dünyasının çalışması lazım. Bundan sonra da Türk coğrafyaları arasında ciddi münasebetler kurulması lazım. Atatürk’ün geçmişte dediklerini hatırlarsak şu an Türk topluluklarının münasebetleri daha ileri bir seviyede olması gerekiyordu. Ama maalesef bugün henüz o aşamaya gelemedik.”

BİRLİK OLURSA TÜRK’E DOKUNAMAZLAR

“Teknolojinin de gelişmesi ile birlikte Türk dünyası çok daha iyi organize olabilir, birbirinden haberdar olabilir. Bu birlik sağlanırsa, -illa coğrafi anlamda birlikten bahsetmiyoruz- İsmail Gaspıralı’nın da dediği gibi ’dilde, fikirde ve işte birlik’ mefhumunu sağlayabilirsek inanınki dünyanın hiçbir yerinde hiçbir kimse bir Türk’e dokunamaz, buna cesaret edemez.”

ALFABEDE BİRLİK POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARIR

Türk dünyasının çok ciddi bir yer altı ve yer üstü ve insan gücü zenginliği bulunduğuna dikkat çeken Tütüncü, “Bu birliğin sağlanmasında ve bu zenginliği kullanılmasında alfabenin birliği çok önemlidir. Türk dünyası tek bir alfabe üzerinden birbirleri ile iletişim kurarsa daha büyük bir kolaylıkla bu birlik sağlanır. Bakü’de ki i Kerkük’tekini, İstanbul’daki Türkistan’dakini çok rahat bir şekilde anlar. Bu yüzden alfabenin birliği Türk dünyası için çok önemlidir” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Irak’taki Türkmenlerin durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tütüncü, şu ifadeleri kullandı: “Irak’ta yaklaşık 3,5 milyon Türkmen yaşıyor. Anavatan Türkiye’den yani Osmanlıdan koptuğumuz günden beri yaklaşık bir asır geçti. Biz 100 yıldır orada bir var olma mücadelesi, kimlik mücadelesi vermekteyiz. Eskisine nazaran şimdi daha iyi durumdayız. Bizim o coğrafyada kalmamızı istemeyen özellikle zengin petrol yatakları üzerinde bulunduğumuzdan dolayı bizi o coğrafyadan söküp atmak isteyen güçler var. Dolayısıyla burada anavatanımız Türkiye’nin desteği çok önemlidir.”

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ, TÜM TÜRK DÜNYASINI İLGİLENDİRİR

“Türkiye’nin Türkmeneli meselesindeki kararlı duruşu bile bizi orada korumaya yeter. Yeter ki Türkiye uzun vadeli milli bir politikayla tavrını koysun. Türkiye çok önemli bir bölgesel güçtür. Bu bölgede Türkiye’nin istemediği bir şeyi hiç kimse yapamaz. Türkiye Türk dünyası için kaledir ve anavatandır. Bütün Türk dünyasının gözü, kulağı, gönlü Türkiye’nin üzerindedir ve onunla birliktedir. Dolayısıyla Türkiye’nin güvenliği bütün Türk dünyasını ilgilendirir.”

“Türkiye güvenli olursa ancak Türk dünyası kendini güvende hissedebilir. İllaki coğrafi birlik olacak değil, Türk’ün olduğu her yer Türk coğrafyasıdır, oralarda vatandır, oralarda kanla alınmıştır. Türkiye’nin manevi desteği bile bizler için çok şey ifade etmektedir.”

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA-