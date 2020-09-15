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 Türkiye, Cuma günü yağışlı havanın etkisine girecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, "Cuma günü yurdumuz yağışlı bir havanın etkisine giriyor. Hava sıcaklığının da hafta sonunda yağışla beraber azalarak mevsim normallerine düşmesini bekliyoruz" dedi.
 Türkiye, Cuma günü yağışlı havanın etkisine girecek

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, hava sıcaklığının bu hafta boyunca mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde devam etmesini beklediklerini söyledi. Macit, özellikle bugün ve yarın yağış beklentilerinin olmadığını belirterek, "Ancak perşembe günü akşam saatlerinden itibaren cuma günü başlamak üzere yurdumuz yağışlı bir havanın etkisine giriyor. Yağışlar cuma günü Marmara, Ege, Karadeniz Bölgesinde cumartesi günü de yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü, sağanak şeklinde yurt genelinde görülmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığının da hafta sonunda yağışla beraber azalarak mevsim normallerine düşmesini bekliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki 3 gün boyunca önemli bir yağış beklenmiyor. Cumadan itibaren hafta sonu da dahil yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğiz" dedi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE DURUM

Macit, Ankara'da cuma gününe kadar yağış beklemediklerini belirterek, "Ancak cuma gününden itibaren Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. İstanbul'da da mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklığının cuma günü yağışla beraber mevsim normallerine düşmesini bekliyoruz. Hafta sonu İstanbul'da da sağanak yağışların devam etmesini bekliyoruz. İzmir'de ise cuma günü sağanak yağış geçişimiz var. Hafta sonunda İzmir'de yağış yok, ancak parçalı bulutlu bir hava bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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