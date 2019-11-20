Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk 'Hazine Odası'ndan 1 milyon civarında değerli belge çıktı

ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, Ulus’ta rektörlük olarak kullandıkları eski Başbakanlık binasının en alt katında bulunan 90 yıldır kapalı tutulmuş Cumhuriyet döneminin ilk ‘Hazine Odası’nı müzeye çevireceklerini açıkladı.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir ve beraberindeki heyet, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca’yı makamında ziyaret etti. Dernek Başkanı Gökdemir, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla ilişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteği ile ASBÜ’nün ev sahipliğinde 29 Kasım’da düzenlenecek olan "Anadolu Tarih ve Kültür Değerlerini Anlama Çalıştayı" hakkında bilgi verdi. Rektör Mehmet Barca, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyacaklarını kaydetti.

TARİHİ BİR MİRASI DEVRALDIK

Prof. Dr. Mehmet Barca, ziyarette ASBÜ, bölgenin tarihsel önemi ve kurmayı planladıkları 12 müze hakkında bilgi vererek özetle şunları söyledi: “Üniversite olarak devraldığımız bir miras var. Burası Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu mekânlar, kendi başına bir kültürü yansıtıyor. Buralarda çok çalışılmamış esasen. Ben bazen diyorum ki: Ulus kurtulursa ulus kurtulur.”

9 BAŞBAKAN BU ODAYI KULLANDI

“Eskiden Başbakanlık olarak kullanılan bu binamızı rektörlük olarak kullanıyoruz. Bu odayı (şu anki rektörlük makam odası) 9 başbakan kullanmış. İlk kullanan İsmet İnönü en son bu binada başbakanlık yapan Adnan Menderes. Onun anısına Demokrasi ve Adnan Menderes Müzesi kurmak istiyoruz. Elimizde o döneme ait kayıtlı bilginin çok az olması bizi oldukça şaşırtıyor.”

CUMHURİYET’İN İLK HAZİNE ODASI BURADA

“Buraya geldiğimde dediler ki; ‘Bu eski Başbakanlık binasının altı Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ‘Hazine Odası’ 1927-1934 yılları arasında 7 yıl Hazine Odası olarak kullanılmış. 1931’de Merkez Bankası kurulmasına rağmen banka hazır olmadığı için bir süre daha hazine burada tutulmuş. Hazine Odası’nı görmek istedim ‘hayır göremezsin’ dediler. Anahtar ‘Hazine Müsteşarlığı’nda’ dediler. O odanın açılması 7 kişilik heyetle olur tutanakla açılır, tutanakla kapanır. Öyle her isteyen göremez. Sonrasında 2-3 parçadan oluşan ve birleştirilebilen uzunca bir anahtarla odayı açtık. İçerisinde 1 milyon civarındaki belge çıktı. Üzerinde iki parmak toz vardır. Hazine bu. Burası 90 yıldır doğru dürüst açılmamış”

12 TANE MÜZE KURULUYOR

“ASBÜ olarak bölgede müze çalışmamız var. Toplam 12 tane müze kuruyoruz. İlk müzemiz bu ilk hazine odasını halka açmak. Almanlara yaptırılmış bu hazine odası. İçerisinde çok sayıda tahvil, bono, kıymetli kâğıtlar, anlaşmalar, 240 çeşit yabancı ülkelere ait para vs. çıktı. Onları sergileyeceğiz, halka açacağız. Ziyaretçiler her ne kadar altın görmeyeceklerse de altın değerinde kıymetli kağıtlar görecekler”

HİÇ GÖRÜLMEMİŞ ANKARA FOTOĞRAFLARI SERGİLENECEK

“Sümer Holding'den kalan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ressamlarının yaptığı 340 adet tablo var. Bu tablolardan oluşacak olan Genç Cumhuriyet Ressamları Müzesi'ni kurmayı planlıyoruz. Yine oldukça zengin bir Ankara fotoğrafları koleksiyonumuz var. Bu fotoğraflardan oluşacak bir Ankara Fotoğrafları Müzesi projemizi de bu binada yapmak istiyoruz.”

KUŞAKLARA MİRAS

“Bu müzelerin her biri yaşanmışlıkların müzesidir. Sümer Holding’in alt kısmı müze, bu binanın (eski başbakanlık) alt kısmı müze, eski Valilik binası müze, eski İçişleri Bakanlığı müze, İstiklal Mahkemesi müze olacak. Madem Sosyal Bilimler Üniversitesi’yiz Cumhuriyet’in kurulduğu bu mekanlarda neler yaşanmışsa mümkün mertebe onları müzeleştirelim. Böylece sonraki kuşaklara bir miras bırakalım”

SOSYAL BİLİMLER BOŞLUKTA YAPILMAZ

“Bana diyorlar ki; ‘hocam üniversite mi kuruyorsun müze mi kuruyorsun?’ Ben burada lüks bir müze yapmıyorum ne varsa onu yapıyorum. Şunu düşünemiyorlar. Sosyal bilimler boşlukta yapılamaz. Sosyal bilimler tarihin içinde yapılır, toplumun içinde yapılır. Biz bir mühendislik bilimleri çalışmıyoruz. Bizim laboratuvarımız burası biz laboratuvarı yok ederek hangi sosyal bilimleri çalışacağız!”

ULUS’U ANLARSAK YAKIN TARİHİ ANLARIZ

“Ulus’u anlarsak yakın tarihi anlarız. Ulus’u anlarsak Osmanlı ve Selçuklu’yu anlarız. Ulus’u anlarsak Roma’yı anlarız… Ulus kendi başına bilgi kaynağı. Şu meydan (eski başbakanlık ve eski Valiliğin ortasında kalan yer) 7 bin yıllık meydandır, 7 medeniyet üst üste binmiştir.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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