Türkiye deplasmanda İzlanda karşısında

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında yarın İzlanda ile karşılaşacak. Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçı Polonyalı hakem Marciniak yönetecek.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 4. maçında yarın deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Mücadelede, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Paweł Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 21.45'te Andorra-Fransa ve Arnavutluk-Moldova maçları da oynanacak.

Grupta oynadığı 3 maçı da kazanan ay-yıldızlı ekip 9 puanla lider durumda bulunurken, 6 puana sahip İzlanda averajla 3. sırada yer alıyor.

Aday kadro

A Milli Takım'ın 25 kişilik İzlanda maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Cengiz Umut Meraş (Bursaspor), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

Türkiye 572. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile yarın deplasmanda yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 572. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 300'ü resmi, 271'i özel 571 maçta, biri hükmen olmak üzere 217 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 243'ü deplasmanda, 248'i evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 753 gol attı, kalesinde 820 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 571 karşılaşmanın 490'ını Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 571 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2019'daki altıncı maç

Ay-yıldızlı ekip, İzlanda karşılaşması ile 2019 yılındaki altıncı maçına çıkacak.

Milliler, bu yıl oynadığı 5 maçı da kazanmayı başardı.

Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Antalya'da oynadığı özel maçlarda Yunanistan'ı 2-1, Özbekistan'ı da 2-0'la geçti. Milli takım, Konya'da oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında ise son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yendi.

Şenol Güneş yönetimindeki 56. karşılaşma

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 56. maçına İzlanda mücadelesiyle çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde 55 maçta milliler, 28 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 84 gol atarken, kalesinde 51 gole engel olamadı.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 37 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 23'ünü kazanırken, 7'sini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 69 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gol gördü.

Futbolda Türkiye-İzlanda rekabeti

A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile şimdiye kadar yaptığı 11 maçın 2'sini kazandı.

Milliler, 10'u resmi biri özel olmak üzere yaptıkları 11 maçta 7 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 2 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 2 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı.

Altısı İzlanda'da, 5'i Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 21 gole, Türkiye 10 golle yanıt verdi.

İki takım arasında son olarak 2017'de Eskişehir'de oynanan maçı İzlanda 3-0 kazanmıştı.

İlk randevu 1980'de

İlk olarak 24 Eylül 1980'de 1982 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzmir'de karşı karşıya gelen iki ülke A milli takımlarının maçını İzlanda 3-1 kazandı. Bu karşılaşmada millilerin tek golünü, Fatih Terim penaltıdan attı.

Bu maçın rövanşını da 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, 1988'de 1990 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibiyle 1-1 berabere kalıp rövanşı da 2-1 kaybetti.

İki ülke A milli takımları daha sonra 1991 yılında özel bir maçta karşı karşıya geldi. Maçı İzlanda 5-1 kazandı.

İzlanda ve Türkiye 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde eşleşti. 1994 yılında oynanan ilk maçı 5-0 kazanan milliler, rövanşta ise golsüz berabere kaldı.

Son dakika golüyle EURO 2016'ya

İki ülke milli takımları, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de aynı grupta yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, Reykjavik'te 9 Eylül 2014'te rakibine 3-0 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı.

Milliler, 13 Ekim 2015'te, gruptaki son maçında Konya'da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenerek en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı.

İki galibiyet de Türkiye'de

A Milli Takım, İzlanda karşısında, Türkiye'de oynadığı 5 maçın 2'sini kazanırken, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İstanbul'da oynadığı 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 5-0, 2015'te de Konya'da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise 1-0 mağlup etti.

Reykjavik'te galibiyet yok

Türkiye, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 6 maçın 5'ini kaybederken birinde ise berabere kaldı.

İki ülke milli takımları, Reykjavik'te üçü Dünya Kupası Elemeleri, ikisi Avrupa Şampiyonası Elemeleri, biri de özel olmak üzere 6 kez karşılaştı. Resmi maçlarda tek puanını 0-0'lık sonuçla 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde alan ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki maçları 2-0, 2-1 ve 2-0, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki diğer müsabakayı 3-0 yitirdi, özel karşılaşmayı ise 5-1 kaybetti.

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