  • BIST 1.398,000
  • Altın 506,55
  • Dolar 8,9300
  • Euro 10,3300
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 24 °C
»

Türkiye Dijital Vergi Dairesi kurulacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi düzenlemesi kapsamında tüm mükelleflere hizmet verecek ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına imkan sağlayacak Türkiye Dijital Vergi Dairesi kurulacak.
Türkiye Dijital Vergi Dairesi kurulacak

TBMM Genel Kurulunda bu hafta görüşülecek Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile yeni düzenlemeler hayata geçecek.

Bu kapsamda ekonomik reformlar içinde yer alan Türkiye Dijital Vergi Dairesi'nin hayata geçirilmesi başta olmak üzere vergi daireleri tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda verilebilmesi ve işlem süreçlerinin etkinleştirilmesi amaçlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığına; fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesinin kurulması, vergi dairelerinin diğer vergi dairelerinin şubesi olarak belirlenmesi suretiyle mükelleflere hızlı ve etkin hizmet verilebilmesinin sağlanması, vergi dairesince yapılan işlemlerin elektronik ortamda kurulan vergi daireleri tarafından da yerine getirilmesini temin edecek düzenlemeler yapma konusunda yetki verilecek.

Şu anda Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı 465 vergi dairesi, 575 bağlı vergi dairesi (malmüdürlüğü) ve 2 vergi dairesi yetkisine haiz vergi dairesi başkanlığı olmak üzere 1042 vergi dairesi bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu: Doğal gaz piyasalarında 'geçici bir dengesizlik' yaşanıyor09 Ekim 2021 Cumartesi 11:36
  • Bakan Varank, TOGG için tarih verdi! Banttan iniyor09 Ekim 2021 Cumartesi 11:00
  • Trabzon'da 7 milyon dolara imal edilen balıkçı gemisi denize indirildi09 Ekim 2021 Cumartesi 09:31
  • Bakan Dönmez, tedarikçiler programlarına bağlı kalırsa doğal gazda sıkıntı yaşanmayacağını söyledi09 Ekim 2021 Cumartesi 09:30
  • WTI petrolün varil fiyatı son 7 yılın en yüksek seviyesini gördü09 Ekim 2021 Cumartesi 09:29
  • 136 ülkeden küresel kurumlar vergisi anlaşmasına onay09 Ekim 2021 Cumartesi 09:27
  • Bakan Varank: Türkiye'nin otomobili, inşallah 2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkacak09 Ekim 2021 Cumartesi 09:27
  • Borsa günü yükselişle tamamladı09 Ekim 2021 Cumartesi 02:31
  • Valelerde QR kod dönemi başladı08 Ekim 2021 Cuma 14:14
  • Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesinde08 Ekim 2021 Cuma 11:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti