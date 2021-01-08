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Türkiye Diyanet Vakfı 253 cezaevine 11 bin 522 Kur'an-ı Kerim hediye etti

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ülke genelindeki 253 cezaevine Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça olmak üzere 11 bin 522 Kur'an-ı Kerim hediye etti.
Türkiye Diyanet Vakfı 253 cezaevine 11 bin 522 Kur'an-ı Kerim hediye etti

Türkiye Diyanet Vakfından (TDV) yapılan yazılı açıklamaya göre, TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in çağlar üstü evrensel mesajını olabildiğince geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini belirtti.

Kur'an'ı okuma, anlama ve yorumlama konusundaki çabaları desteklemek amacıyla 2015 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte "Hediyem Kur'an Olsun Projesi"ni başlattıklarını hatırlatan Açık, proje kapsamında 1 milyon 519 bin 471 Kur'an-ı Kerim bağışı aldıklarını bildirdi.

"80 ülkede 977 bin 101 Kur'an-ı Kerim hediye etmiş olduk"
20 farklı evrensel ve yerel dilde Kur'an-ı Kerim meali basımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Açık, şunları kaydetti:

"Hayırseverlerimizin destekleriyle yurt içi ve yurt dışında toplam 80 ülkede 977 bin 101 Kur'an-ı Kerim mushafı hediye etmiş olduk. Özellikle cezaevlerinde Kur'an-ı Kerim bulundurulmasını önemsiyoruz. Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere din hizmetleri ve manevi danışmanlık faaliyetleri sunulması, toplumda suç işleme oranının azaltılması ve yeniden suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla yurt genelinde bulunan 253 ceza infaz kurumu kütüphanelerine 11 bin 522 Kur'an-Kerim hediye ettik. Bu kapsamda Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi Kütüphanemize 110 Kur'an-ı Kerim mushafı teslim ettik."

Törene Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdür Yardımcısı Namık Kemal Varol da katıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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