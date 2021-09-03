  • BIST 1.469,290
  • Altın 484,72
  • Dolar 8,2950
  • Euro 9,8200
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 20 °C
»

Türkiye Diyanet Vakfı burs programlarına başvurular başladı

Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2021 yılı ikinci kabul dönemi burs programlarına başvurular, 13 Eylül'e kadar "https://diyanetburslari.tdv.org" internet adresinden yapılabilecek.
Türkiye Diyanet Vakfı burs programlarına başvurular başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 2021 yılı ikinci kabul dönemi burs programlarına başvurular başladı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, vakfın burs programlarına başvurular kapsamında İlahiyat Akademi, Özel Destek Akademi, Lisansüstü İlahiyat Akademi, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezun Destek Burs programlarına öğrenci alımı yapılacak.

Burs programlarına başvurular, 13 Eylül'e kadar "https://diyanetburslari.tdv.org" internet adresinden yapılabilecek. Öğrenciler, başvuru süreciyle ilgili tüm detayları yine aynı adreste bulabilecek.

İlahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin akademik ve fikri gelişimlerini desteklemek için TDV ve üniversiteler arasında imzalanan protokoller marifetiyle uygulanan eğitim-öğretim ve burs programı olan İlahiyat Akademi programı, TDV yurtlarının bulunduğu illerde öğrencilere yönelik "yurt-burs-kurs" desteği şeklinde uygulanıyor.

Tıp, mimarlık, mühendislik, hukuk ve öğretmenlik bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik İslami ilimlerde ruhsat sahibi bir zümrenin yetişmesine maddi-manevi destek olmak amacıyla uygulanan Özel Destek Akademi programı ise TDV yurtlarındaki öğrencileri kapsıyor.

Lisansüstü İlahiyat Akademi de ilahiyat alanında ve lisansüstü düzeyindeki öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişmesini, bilgiyi derlemesini, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını, bağımsız araştırma yapmasını, bilimsel problemleri çözmesini, verileri geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmasını, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazanmasını sağlamak için oluşturulan burs destek programı olarak yapılıyor.

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezun Destek programı ise "Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Programı" kapsamında Türkiye'de öğrenim görüp mezun olan öğrencilerin lisans eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla yalnızca yurt veya burs desteği şeklinde uygulanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti'den seçim barajı açıklaması03 Eylül 2021 Cuma 10:46
  • Manavgat'ta 11 yavru karaca doğaya salındı03 Eylül 2021 Cuma 10:41
  • Türkiye Diyanet Vakfı burs programlarına başvurular başladı03 Eylül 2021 Cuma 10:33
  • İçişleri Bakanlığı'ndan 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge03 Eylül 2021 Cuma 10:17
  • Van'da 36 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı03 Eylül 2021 Cuma 10:08
  • Enflasyon rakamları açıklandı03 Eylül 2021 Cuma 10:05
  • Barış Pınarı Bölgesi'nde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi03 Eylül 2021 Cuma 10:04
  • İçişleri'nden 81 ile yeni genelge: O Ülkelerden gelenlere PCR testi uygulanacak03 Eylül 2021 Cuma 09:56
  • Ömer Çelik'ten Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki: İnsanlık dışı bir yaklaşım03 Eylül 2021 Cuma 09:48
  • HDP'nin 60 günü var: Anayasa Mahkemesi savunma için ek süre verdi03 Eylül 2021 Cuma 09:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti