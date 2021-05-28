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Türkiye Diyanet Vakfı Filistin'de 13 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtı

TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, "Bölgede 3 su kuyusu ve vakıf çeşmemiz yapım aşamasında, 2 çeşmemizin ise proje çalışmaları devam ediyor." dedi.
Türkiye Diyanet Vakfı Filistin'de 13 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) "Bir Damla Hayat" projesi kapsamında hayırseverlerin desteğiyle Filistin'e 13 su kuyusu ve vakıf çeşmesi yaptı.

TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, yazılı açıklamasında, "Bir Damla Hayat Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi" projesi kapsamında Filistin halkının temiz içme suyuna erişmesine katkı sağladıklarını belirtti.

İsrail'in gerçekleştirdiği son saldırılarla bölgede temiz içme suyuna erişimde sıkıntılar yaşandığını ifade eden Açık, TDV'nin bu zamana kadar Filistin'de 200 bin kişinin istifadesine sunulan 13 su kuyusu ve vakıf çeşmesi yaptığını bildirdi.

Açık, bunların Türk milletinin destekleriyle yapıldığına değinerek, şunları kaydetti:

"Bölgede 3 su kuyusu ve vakıf çeşmemiz yapım aşamasında, 2 çeşmemizin ise proje çalışmaları devam ediyor. Bunlar da tamamlandıktan sonra toplam 18 su kuyusu ve vakıf çeşmesiyle Filistin'e bir damla hayat olacağız. En önemli yaşam kaynağımız suya erişemeyen kardeşlerimizi suya kavuşturmuş olacağız. Yapım ve proje aşamasındaki çeşmelerin tamamlanmasıyla 300 binden fazla kişi temiz içme suyuna erişecek. Filistin'e her alanda yardım çalışmaları devam ediyor. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız 'bagis.tdv.org' adresinden online olarak istedikleri alanda, istedikleri miktarda bağışta bulunabilir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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