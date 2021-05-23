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Türkiye Diyanet Vakfı 'Kurbanlarınızla Gazze'ye Hayat Verin' kampanyası başlattı

Türkiye Diyanet Vakfı, İsrail saldırıları sonucu zor günler yaşayan Filistin halkına destek olmak için vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kurban yardım kampanyası başlattı.
Türkiye Diyanet Vakfı 'Kurbanlarınızla Gazze'ye Hayat Verin' kampanyası başlattı

Türkiye Diyanet Vakfından (TDV) yapılan yazılı açıklamaya göre, Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, zulmün başladığı ilk günden beri Filistin halkının yanında yer almaya gayret ettiklerini ve Türk milletinin destekleriyle yaraları hep birlikte sardıklarını belirtti.

Adak, akika ve şükür kurbanlarını Gazze'ye göndermek isteyen hayırseverlerin taleplerine cevap verebilmek için "Kurbanlarınızla Gazze'ye Hayat Verin" temasıyla yeni bir çalışma başlattıklarını bildiren Açık, "Zulüm altında ezilen Filistinli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere vekalet yoluyla kurban bağışlarını vakfımız güvencesiyle keserek ihtiyaç sahibi Filistinli ailelere ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Gazze'de kesilmek üzere bir hisse bedelini 2 bin 100 lira olarak belirlediklerini ifade eden Açık, vatandaşların "bagis.tdv.org" adresinden çevrim içi veya TDV şubeleri aracılığıyla bağış yaparak Filistin halkına bu zor günlerinde destek olabileceklerini vurguladı.

1948'den bu yana sıkıntılar içinde yaşamak zorunda bırakılan, barış, istikrar ve güven isteyen milyonlarca Filistinlinin halen İsrail'in zulmü altında yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çeken Açık, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı öncesinde Kudüs'te başlayan ve sonrasında Gazze'ye sıçrayan olaylar ve İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yüzlerce kardeşimiz şehit olmuş, binlercesi yaralanmış ve evsiz kalmıştır. Saldırılar sonucu binlerce konut, cami, hastane yıkılmış veya hasar görmüştür. Evlerini kaybeden Gazze halkı okullarda ve akrabalarının yanında yaşam mücadelesi veriyor ve bizlerin desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Bu kapsamda her zaman mazluma umut olan milletimizin kurban bağışları vakfımız tarafından dini vecibelere uygun olarak kesilerek Filistinli kardeşlerimizin sofralarına ulaştırılacaktır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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