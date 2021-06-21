Türkiye Diyanet Vakfı’ndan satılık arsa

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Türkiye Diyanet Vakfı mülkiyetinde bulunan Niğde Çamardı’daki bir arsayı ihale ile satıyor.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Türkiye Diyanet Vakfı mülkiyetinde bulunan Niğde ilçesi Çamardı’nın Bereketli Mahallesi’ndeki bir arsayı ihale ile satıyor.

İlanda “Niğde ili, Çamardı İlçesi, Bereketli Mahallesi, ada:13, parsel:2'de bulunan 710 m² arsa vasıflı sahalı taşınmazın 01.07.2021 tarihinde kapalı teklif usulü ile satılacaktır” denildi.

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