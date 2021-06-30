Türkiye Diyanet Vakfı’ndan satılık arsa

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Türkiye Diyanet Vakfı’nın Akyurt Şubesi, Güzelyurt'ta bulunan bir taşınmazı (arsayı) ihaleyle satışa çıkardı.
TDV Akyurt Şubesi’nce gerçekleştirilecek ihale 06.07.2021 tarihinde yapılacak.
İhale içeriği “Ankara ili Akyurt ilçesi Güzelhisar imar Mahallesi 1872 Ada 6 Parseldeki 294 m² hisseli taşınmazın satış ihalesi” olarak ilan edildi.
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