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Türkiye dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kan muhtarlar toplantısına ve uyuşturucu ile mücadele projesi kapsamında bağımlılıktan kurtarılan gençlerin anneleriyle buluşma programına katılacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Balıkesir/09.30/15.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek üye katılım törenine iştirak edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'21'e katılacak.

(Antalya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği için seçim yapılacak.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katılacak, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından gerçekleştirilen ve 26 yerel TV kanalının da dahil olacağı "Anadolu Soruyor" programının canlı yayın konuğu olacak.

(Ankara/10.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasına, Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor, GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/13.30/Giresun/Hatay/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında, Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor, Manisa FK-Kocaelispor, Altınordu-Yılport Samsunspor, Altaş Denizlispor-Bursaspor maçları yapılacak.

(İstanbul/Manisa/13.30/İzmir/16.00/Denizli/19.00) (Fotoğraflı)

4- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 16. hafta başlayacak.

5- TFF 3. Lig 1. Grup'ta 15. hafta mücadelesine devam edilecek, 2. Grup'ta 16. hafta tamamlanacak, 3. Grup'ta 15. hafta sona erecek.

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası, Fenerbahçe Beko-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji ve Semt77 Yalovaspor-Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/15.30/20.15/Yalova/18.00) (Fotoğraflı)

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare, BOTAŞ-OGM Ormanspor, Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş HDI Sigorta maçlarıyla sürecek.

(Bursa/14.00/Ankara/15.00/Kayseri/16.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasına, Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta, Spor Toto-Altekma, Ziraat Bankkart-Tokat Belediye Plevne, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş, Sorgun Belediyespor-Halkbank maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/13.00/Ankara/14.00/16.30/Bursa/15.00/Yozgat/16.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Erkekler EHF Avrupa Kupası 3. Tur rövanşında Beşiktaş, Belarus'un SKA Minsk takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Minsk/18.00)

10- Trabzonspor Kulübü 78. Olağan Genel Kurulu, başkan, yönetim kurulu ve diğer kurulların seçimiyle tamamlanacak.

(Trabzon/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'si yapılacak.

(Cidde/20.30)

Kaynak: Haber Kaynağı
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