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Türkiye dünya ihracatında zirve yaptı

Türkiye'nin son dönemde ihracatta yakaladığı ivme, aylık ve yıllık bazda rekorları beraberinde getirirken dünya ihracat pastasından alınan pay da özellikle sanayi ürünleri satışını
Türkiye dünya ihracatında zirve yaptı

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'nin ihracatı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının beraberinde getirdiği belirsizliklere ve dünya ticaretinde yaşanan aksaklıklara karşın son dönemde artış ivmesi yakaladı. Bu sayede son 13 ayın 11'inde aylık bazda ihracat rekoru kırılırken eylülde de ilk defa 20 milyar dolar sınırı geçildi.

İhracatta yakalanan bu ivme, ülkenin dünya ihracatından aldığı payın da artmasını sağladı. Bu ay itibarıyla Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay, tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gelişmeyi, "Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı. Bu rakam 1980'de yüzde 0,14, 2000'de yüzde 0,43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor." değerlendirmesiyle duyurdu.

İhracatın lokomotifi sanayi sektörü

Türkiye'nin dış satımının sektörlere göre dağılımına bakıldığında, sanayinin başı çektiği görüldü. Bu yılın 9 ayında yapılan 161 milyar dolarlık ihracatta, 122,1 milyar dolarla sanayi sektörü ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 20,7 milyar dolarla tarım, 4,4 milyar dolarla madencilik izledi. Söz konusu üç sektör de geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatını artırmayı başardı.

Avrupa birinci sırada

Türkiye'nin yaptığı dış satımın ülkelere göre dağılımına bakıldığında Avrupa ülkelerinin öne çıkması dikkati çekti. Bu yılın ocak-eylül döneminde en fazla ihracat yaklaşık 13 milyar dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 9,3 milyar dolarla Birleşik Krallık, 9,2 milyar dolarla ABD, 7,5 milyar dolarla İtalya ve 6,6 milyar dolarla İspanya takip etti.

Söz konusu dönemde otomotiv endüstrisinin 21,2 milyar dolarlık ihracat yaptığı görüldü. Aynı dönemde kimyevi maddeler ve mamulleri 18,2 milyar dolar, çelik 15,8 milyar dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 14,8 milyar dolar ihracat yaptı.

İhracatta ürün ve ülke sayısı artıyor

Türkiye ihracata yönelik verdiği destek ve teşviklerle ürün ve ülke sayısını da artırmayı başardı. Türkiye'nin rekabetçi ürün sayısı 2001 yılında 1148 iken bu sayı 2020'de 1567'ye çıktı. Dış satım yapılan ülke sayısı ise bu yılın ocak-eylül döneminde 229'a ulaştı. 2016'da 225 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyordu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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