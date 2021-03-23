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Türkiye Dünya Kupası elemeleri ilk maçında Hollanda'yı konuk ediyor

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında yarın sahasında Hollanda ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Türkiye Dünya Kupası elemeleri ilk maçında Hollanda'yı konuk ediyor

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında yarın Hollanda'yı konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak.

Grubun diğer maçlarında ise Letonya-Karadağ ve Cebelitarık-Norveç karşı karşıya gelecek.

Aday kadro
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare, Caner Erkin (Fenerbahçe), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı, Emre Kılıç (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Cenk Tosun (Beşiktaş)

Kaynak: Haber Kaynağı
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