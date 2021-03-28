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Türkiye Dünya Kupası elemelerine tarihindeki en iyi başlangıcı yaptı

A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarına 2'de 2 yaparak başladı.
Türkiye Dünya Kupası elemelerine tarihindeki en iyi başlangıcı yaptı

Türkiye, Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası için gruptan çıkma yolunda en zorlu rakipleri olarak gösterilen Hollanda'yı İstanbul'da 4-2 ve Norveç'i de İspanya'da oynanan karşılaşmada 3-0 mağlup etti.

Türkiye, G Grubu'nda iki maç sonunda topladığı 6 puanla aynı puana sahip Karadağ'ın önünde averajla lider durumda bulunuyor. Grupta Norveç ve Hollanda 3'er puana sahipken, Letonya ve Cebelitarık'ın ise puanı yok.

1950'den bu yana katılmak için mücadele ettiği Dünya Kupası'na tarihinde yalnızca iki kez, 1954 ve 2002'de, yer alabilen ay-yıldızlı ekip eleme maçlarına da iyi başlayamıyordu.

Milli takım daha önce Dünya Kupası grup eleme maçlarına yalnızca 4 farklı dönemde, bir galibiyetle başlayabildi. Türkiye, 1962 Dünya Kupası Eleme Grubu ilk maçında Norveç'i deplasmanda 1-0, 1978 Dünya Kupası Eleme Grubu ilk karşılaşmasında Malta'yı sahasında 4-0, 2002 Dünya Kupası Eleme Grubu ilk maçında Moldova'yı İstanbul'da 2-0 ve 2010 Dünya Kupası Eleme Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-0 yenerek, 3 puanla başlayabilmişti.

İki maçta 7 gol
Dünya Kupası elemelerine iki de iki yaparak başlayan ve bir ilki başaran milli takım, bu karşılaşmalarda 7 gol atarak da başka bir rekora imza attı.

Ay-yıldızlı ekip, Hollanda ve Norveç gibi zorlu rakipler karşısında iki maçta attığı 7 gol, Dünya Kupası elemelerinde en çok gol atılan grup maçları başlangıcı olarak da kayıtlara geçti

Dünya Kupası grup elemelerinde daha önce ilk iki maçta 7 gole ulaşamayan Türkiye, bunu yalnızca 4 puanla başladığı 1996 Avrupa Şampiyonası elemelerinde başarmıştı. İlk maçında deplasmanda Macaristan ile 2-2 berabere kalan milli takım, sahasında ise İzlanda'yı 5-0 yenmiş ve iki maçta 7 gol kaydetmişti.

Dört farklı isim gol sevinci yaşadı
A Milli Takım'ın iki maçta attığı 7 golde 4 farklı oyuncunun imzası vardı. Bu karşılaşmalarda Burak Yılmaz (3), Ozan Tufan (2), Hakan Çalhanoğlu ve Çağlar Söyüncü gol sevinci yaşayan oyuncular oldu.

Ay-yıldızlı ekibin kaptanı Burak Yılmaz, Hollanda maçına yaptığı hat-trick ile damga vurdu. Hakan Çalhanoğlu da attığı şık golle Hollanda filelerini havalandırdı.

Norveç maçında ise 2 gol Ozan Tufan'dan gelirken, savunmanın en önemli isimlerinden olan Çağlar Söyüncü de Norveç filelerini sarsmayı başardı.

Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarına 4'te 4'le başlangıç
Avrupa ve Dünya Şampiyonası grup eleme maçlarına bakıldığında, Türkiye'nin en iyi eleme grubu başlangıcı ise 2008 Avrupa Şampiyonası öncesinde oldu.

Sahasında Malta'yı 2-0 yenen ay-yıldızlı ekip, Macaristan'ı deplasmanda 1-0, Moldova'yı 5-0 ve Yunanistan'ı deplasmanda 4-1 yenerek, ilk 4 maç sonunda 12 puan toplamıştı.

2020 ve 2004 Avrupa Şampiyonası grup elemelerine 3'te 3 ile giren Türkiye, 2000 ve 2012'de ise Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarına 2'de 2 ile başlamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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