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Türkiye ekonomisi yüzde 9,9 küçüldü

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yeni tip koronavirüs salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle yüzde 9,9 küçüldü.
Türkiye ekonomisi yüzde 9,9 küçüldü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak,  yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkili olduğu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 9,9 azalış gösterdi. 

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın ikinci 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 artarak 1 trilyon 41 milyar 643 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım yüzde 4, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 11, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 27,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 1,7 arttı. Sanayi yüzde 16,5, inşaat sektörü yüzde 2,7, hizmetler yüzde 25, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 16,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,4 ve diğer hizmet faaliyetleri yüzde 18 azaldı.

Büyüyen sektörler
İktisadi faaliyet kollarına göre cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 27,8 ile "finans ve sigorta faaliyetleri" sektöründe görüldü.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 11 düşüş kaydetti.

Hane halkı nihai tüketim harcamaları yüzde 8,6 azaldı
Hane halkı nihai tüketim harcamaları yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 8,6 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,8, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 6,1 geriledi.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 35,3, ithalatı da yüzde 6,3 azaldı.

İş gücü ödemelerinde yüzde 0,5 artış
İş gücü ödemeleri yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,5 yükselirken net işletme artığı/karma gelir yüzde 2,4 düştü. İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 36,7 iken bu oran yılın ikinci çeyreğinde yüzde 36,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 45'ten yüzde 43,9'a geriledi.

TÜİK, açıklamasında, 2020'de yayımlanan dış ticaret istatistikleri (Özel Dış Ticaret Sistemi'nden Genel Dış Ticaret Sistemi'ne geçiş), uluslararası hizmet ticareti istatistikleri ve ödemeler dengesi istatistiklerinde yapılan revizyonlar nedeniyle "Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gidildiğini bildirdi. 

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