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Türkiye, Ermeni teröristin tahliyesinin reddini memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Türk diplomat Kemal Arıkan'ı 1982'de şehit eden Ermeni teröristin tahliye talebinin ABD makamlarınca reddedilmesini memnuniyetle karşıladı.
Türkiye, Ermeni teröristin tahliyesinin reddini memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Türk diplomat Kemal Arıkan'ı 1982'de şehit eden Ermeni teröristin tahliye talebinin ABD makamlarınca reddedilmesini memnuniyetle karşıladı.

Bakanlık, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ın şehit olduğu terör saldırısından hükümlü terörist Hampig Sasunyan’ın şartlı tahliye talebinin reddedilmesi hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Arıkan’ın 28 Ocak 1982'de şehit olduğu terör saldırısını Hampig Sasunyan ve Krikor Saliba'nın Ermeni terör örgütü adına düzenlediği, yakalanan Sasunyan'ın yargılandığı ve afsız ömür boyu hapis cezasına çaptırıldığı, firar eden diğer terörist Saliba’nın 1982'de Lübnan iç savaşında öldüğünün iddia edildiği hatırlatıldı.

Terörist Sasunyan'ın ABD yasalarını zorlamak niyetiyle şartlı salıverilme hakkından yararlanmak üzere 2019'da bir kez daha başvuru yaptığı belirtilen açıklamada, "27 Aralık 2019 tarihinde görülen şartlı tahliye duruşmasında, Sasunyan’ın şartlı tahliyeye uygunluğuna karar verilmiştir. Bu kararın uygulanmaması yönündeki beklentimiz, gerekçeleriyle birlikte ilgili ABD makamlarının dikkatine getirilmiştir. California Valiliği, 26 Mayıs 2020 tarihli nihai kararında şartlı tahliye talebinin uygunluğu kararını reddetmiştir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terörist Sasunyan’ın alçakça işlediği ve mahkumiyeti süresince hiçbir pişmanlık emaresi sergilemediği bu cinayet, hastalıklı ve çarpık bir ideolojinin korkunç boyutlarını ortaya koyan bir suç olarak asla unutulmayacaktır. Dünyadaki nefret söyleminin ve aşırıcılığın vardığı son nokta olan terörün cezasız kalmayacağını bir kez daha gösteren bu karar memnuniyetle karşılanmıştır. Bu vesileyle şehit diplomatımız Kemal Arıkan’ı ve terör kurbanı tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz."

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