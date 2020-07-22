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Türkiye-Ermenistan sınırında Azerbaycan'a yönelik saldırılara tepkiler sürüyor

Türkiye-Ermenistan sınırında Azerbaycan'a yönelik saldırılara tepkiler sürüyor
Türkiye-Ermenistan sınırında Azerbaycan'a yönelik saldırılara tepkiler sürüyor
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