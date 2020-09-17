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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe geriledi

Belçika, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki yerini korurken Türkiye 3 basamak düştü.
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe geriledi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe geriledi.

FIFA'nın internet sitesinde eylül ayı dünya sıralaması açıklandı.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan'a 1-0 yenilen ve Sırbistan ile 0-0 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, puanını 1485'e düşürdü ve 3 basamak gerileyerek 32. sıraya yerleşti.

Sıralamanın ilk 10'unda, önemli bir değişiklik yaşanmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sıradaki yerini korurken, 2 basamak çıkan Portekiz 5'inci, 1 basamak yükselen İspanya 7. oldu. İki basamak düşen Hırvatistan 8. ve 1 basamak gerileyen Uruguay da 6. sırada yer aldı.

Son puan hesaplamasından bu yana hiçbir karşılaşmaya çıkmayan İran; Türkiye, Sırbistan ve Slovakya'nın puan kaybetmesi üzerine 3 sıra yükselerek 30. sıraya çıktı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 22 Ekim'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra    Takım    Puan    Değişim
1    Belçika    1773    -
2    Fransa    1744    -
3    Brezilya    1712    -
4    İnigltere    1664    -
5    Portekiz    1653    +2
6    Uruguay    1645    -1
7    İspanya    1642    +1
8    Hırvatistan    1628    -2
9    Arjantin    1623    -
10    Kolombiya    1622    -

Kaynak: Haber Kaynağı
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