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Türkiye fındık ihracatından 5 ayda 924 milyon dolar kazandı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç, 1 Eylül 2020-31 Ocak 2021 döneminde 132 bin 772 ton fındık ihracatı karşılığında 923 milyon 958 bin 494 dolar gelir elde edildiğini bildirdi.
Türkiye fındık ihracatından 5 ayda 924 milyon dolar kazandı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2020-2021 fındık ihracat döneminin 5 ayının geride kaldığını belirtti.

Sezonun 1 Eylül 2020-31 Ocak 2021 döneminde 132 bin 772 ton fındık ihracatı karşılığı 923 milyon 958 bin 494 dolar gelir sağlandığını ifade eden Sevinç, "2019-2020 sezonunun aynı dönemindeki ihracatın 195 bin 558 ton karşılığı 1 milyar 272 milyon 631 bin 109 dolar olduğu dikkate alındığında, miktar bazında yüzde 32,10, döviz girdisinde yüzde 27,39 azalış olduğu görülmektedir." ifadesini kullandı.

Sevinç, ocak ayı ihracat rakamlarına ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

"Ocak 2021'de 26 bin 66 ton karşılığı 191 milyon 121 bin 948 dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirilmiştir. Ocak 2020'deki ihracatın 27 bin 556 ton karşılığı 182 milyon 914 bin 228 dolar olduğu göz önünde bulundurulduğunda, miktar bazında yüzde 5,40 azalış, döviz girdisinde ise yüzde 4,48 artış olduğu görülmektedir."

Ocak ayı fındık ihracatını nisbi de olsa sevindirici bulduğunu aktaran Sevinç, trendin bu şekilde sürmesini umduklarını kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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