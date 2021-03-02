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Türkiye fındık ihracatından 6 ayda 1 milyar 125 milyon dolar kazandı

1 Eylül 2020-28 Şubat 2021 döneminde 159 bin 439 ton fındık ihracatı yapıldı.
Türkiye fındık ihracatından 6 ayda 1 milyar 125 milyon dolar kazandı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 1 Eylül 2020'de başlayan fındık ihraç sezonunun 6 ayında 1 milyar 124 milyon 964 bin 555 dolar kazanıldığını bildirdi.

Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Eylül 2020-28 Şubat 2021 döneminde 159 bin 439 ton fındık ihracatı yapıldığını belirtti.

Bu ihracat karşılığında 1 milyar 124 milyon 964 bin 555 dolar ​​​​​​​gelir sağlandığını ifade eden Sevinç, geçen sezonunun aynı döneminde 219 bin 961 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 435 milyon 489 bin 346 dolar gelir elde edildiğini anımsattı. Sevinç, buna göre söz konusu dönemde miktar bazında 60 bin 522 ton, döviz girdisinde ise 310 milyon 524 bin 791 dolarlık azalış olduğunu aktardı.

Ocak-Şubat 2021 döneminde ise 52 bin 865 ton fındık karşılığı 392 milyon 914 bin 880 dolar gelir sağlandığını belirten Sevinç, şunları kaydetti:

"Ocak-Şubat 2020 dönemindeki ihracatın 51 bin 959 ton fındık karşılığı 345 milyon 772 bin 466 dolar olduğu göz önünde bulundurulduğunda, miktar bazında 906 ton, döviz girdisinde ise 47 milyon 142 bin 414 dolar artış olduğu görülmektedir.

2021 yılının ilk 2 ayında gerçekleşen fındık ihracatımız memnuniyet verici olarak değerlendirilse de sezonun ilk aylarında fındık ihracatımızdan kaynaklanan azalışın arzu edilen miktarda kapatılamadığı görülmekte olup, 2021 yılındaki ihracat trendinin devam edeceği, bu çerçevede sezonluk ihracat farkının kapanacağı yönündeki umudumuzu korumaya devam ediyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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