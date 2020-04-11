  • BIST 96.471
  • Altın 362,706
  • Dolar 6,6741
  • Euro 7,3050
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, sokağa çıkma yasağı sürecinde fırınların çalışacağını belirterek, "Ekmek vatandaşların kapılarına kadar götürülüp verilecek, satış yapılacak." dedi.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde fırınların çalışacağını belirterek, "Ekmek vatandaşların kapılarına kadar götürülüp verilecek, satış yapılacak. Araçlar mahalle mahalle dolaşıp ekmek satışını gerçekleştirecek." dedi.

Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların ekmek konusunda tedirgin olmalarını gerektiren bir durumun bulunmadığını söyledi.

Bütün fırınların bilgilendirildiğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Fırınlarımız çalışacak. Ekmek vatandaşların kapılarına kadar götürülüp verilecek, satış yapılacak. Araçlar mahalle mahalle dolaşıp ekmek satışını gerçekleştirecek. Vatandaşlarımızın ekmek aramaması için fırıncılarımız mümkün olduğu kadar fazla ekmek yapmaları konusunda bilgilendirilmiştir. Çünkü ilk gün önemli. İlk gün insanlarımızın ekmek arayıp tedirgin olmaması gerekiyor."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Altının elektronik ortamda kullanımı artacak'10 Nisan 2020 Cuma 13:05
  • İkinci el araç satışları martta frene bastı10 Nisan 2020 Cuma 13:02
  • Ziraat Bankası'ndan 1,1 milyar dolarlık sendikasyon10 Nisan 2020 Cuma 12:35
  • Motorine indirim geliyor10 Nisan 2020 Cuma 09:58
  • Bakan Albayrak'tan 'enerjide dışa bağımlılık bitecek' mesajı09 Nisan 2020 Perşembe 16:21
  • İhracatçılar için ithalatta yerinde gümrükleme uygulaması başlatıldı09 Nisan 2020 Perşembe 15:45
  • Selçuk: 2,3 milyon haneye biner lira ulaştırmayı hedefliyoruz09 Nisan 2020 Perşembe 11:30
  • Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek09 Nisan 2020 Perşembe 09:53
  • İşten çıkarmalar 3 ay yasaklanıyor09 Nisan 2020 Perşembe 09:30
  • Bakan Albayrak: 70 yıllık hayal gerçeğe dönüşüyor08 Nisan 2020 Çarşamba 13:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti