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'Türkiye Geneli Narkotik Uygulaması'nda aranan 642 kişi yakalandı

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle kullanımının önlenmesi ve narkotik suçlarından aranan kişilerin yakalanması için "Türkiye Geneli Narkotik Uygulaması" gerçekleştirildi.
'Türkiye Geneli Narkotik Uygulaması'nda aranan 642 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca gerçekleştirilen uygulamada adli makamlardan alınan arama kararlarıyla belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Narkotik madde ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen, suçun odağı haline gelen metruk binalar ile yapımı devam eden/tamamlanamayan inşaatların bulunduğu bölgelerde, riskli bölgelerdeki mahalle, sokak ve parklarda şüpheli kişilerin üzerinde arama yapıldı.

9 bin 634 ekip katıldı
Ülke genelindeki eş zamanlı uygulamada 9 bin 634 ekip, 34 bin 706 personel, 9 hava ve 60 deniz aracı yer aldı ve 409 narkotik dedektör köpek kullanıldı.

Uygulamada 3 bin 521 ikametgah/iş yeri, 5 bin 341 park, 13 bin 886 sokak ve 10 bin 935 metruk bina ile 253 bin 938 şüpheli şahıs kontrol edildi.

Narkotik suçlarından aranan 642 hedef kişi yakalandı, 243 kişiye yasal işlem yapıldı.

Uygulamada 65 bin 475 araç (kara-deniz) denetlendi, bu araçlardan 423'ü trafikten/seferden men edildi, 1839'una idari para cezası uygulandı.

Aramalarda 2 kilo 153 gram esrar, 1 milyon 109 bin 200 kök kenevir, 88 gram eroin, 9 gram kokain, 245 gram metamfetamin, 315 gram skunk, 112 gram sentetik kannabinoid, 14 adet ecstasy, 531 sentetik ecza, çok sayıda silah, kesici ve delici alet ile 12 bin 274 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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