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Türkiye genelinde 4-7 Kasım'da 3 farklı trafik denetimi yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Türkiye genelinde 4-7 Kasım tarihlerinde motosiklet, emniyet kemeri ve alkollü sürücü denetimleri yapıldı.
Türkiye genelinde 4-7 Kasım'da 3 farklı trafik denetimi yapıldı

Edinilen bilgiye göre, trafik kazalarını ile can kayıplarını azaltmak amacıyla denetimlerini sıklaştıran trafik ekipleri, Türkiye genelinde 4-7 Kasım tarihlerinde 3 farklı denetim yaptı.

Motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik 6-7 Kasım tarihleri arasındaki denetimlerde 20 bin 23 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde, 2 bin 21 sürücü veya yolcunun kask takmadığı, 699 sürücünün ehliyetsiz araç kullandığı, 123 motosikletin tescil belgesi ve plakasının uygun olmadığı belirlendi. 209 motosikletin geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı tespit edilen kontrollerde, 423 motosiklet ise trafikten men edildi, 52 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Denetimlerde 6 bin 344 trafik kural ihlali tespit edilerek sürücüler hakkında işlem yapıldı.

Ekiplerin Türkiye genelinde 4-5 Kasım tarihlerinde düzenlediği emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri denetiminde de 10 bin 670 sürücünün emniyet kemeri kullanmadığı tespit edildi.

Denetimlerde 22 araçta çocuk bağlama kemeri olmadığı belirlendi.

5-6 Kasım tarihlerinde yapılan trafikte alkol ve uyuşturucu madde denetiminde ise 70 bin 368 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde 1772 sürücünün alkol, 1 sürücünün ise uyuşturucu madde etkisi altında araç kullandığı tespit edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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