Türkiye genelinde en kapsamlı Kovid-19 denetimi yapılıyor

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında ülke genelinde kapsamlı denetimler yapılıyor.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında ülke genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılıyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, 201 jandarma asayiş, 40 motosikletli asayiş/trafik, 62 jandarma trafik timi olmak üzere toplam 303 tim ve 4 bin 376 personelle İçişleri Bakanlığı Genelgesi gereğince sorumluluk sahası noktalarında kontroller yürütüyor.

Ekipler, vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri ve koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetleniyor.

Sahil bölgelerinde sıkı denetim

Denetimler Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, Didim ile Çeşme'de deniz ve karadan devam ediyor.

Turizm sezonu nedeniyle yoğunluk yaşanan Kuşadası ve Didim ilçelerinde de deniz ile karadan denetim yapıldı.

Şezlongların arasındaki sosyal mesafeye riayet etmeyen vatandaşlar tek tek ikaz edildi.Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri de teknelerde koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda kaptanları uyardı.Kuşadası'nda ise polis, jandarma ve zabıta ekipleri, iş yerleri ile plajlarda denetim yaptı.

Bayramda tatilci yoğunluğuyla gündeme gelen İzmir'in Çeşme ilçesinde de turistik işletmelerin yanında çarşı ve plajlarda tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler, vatandaşlara bilgilendirme ve uyarılarda bulunuyor.

Trakya'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

Edirne'de Vali Ekrem Canalp, Saraçlar Caddesi'nde denetimlere katıldı.

Vali Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizim denetimlerde temel amacımız, bir anlayışı, felsefeyi yaymak ve kurallara uyma kültürünü geliştirebilmektir." diye konuştu.

Kırklareli ile Tekirdağ'da da polis, jandarma ve zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi gereğince sorumluluk sahalarında kontroller yapıldı.

Diyarbakır

Diyarbakır'da Vali Münir Karaloğlu, merkez Yenişehir ilçesinde Ekinciler Caddesindeki denetimlere katılarak işletmelerde ve araçlarda sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi.

İşletmeci, çalışan, toplu taşıma araçlarının şoförleri ve vatandaşlarla sohbet eden Karaloğlu, sosyal mesafe kuralına uyulmasını, maske kullanılmasını ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesini istedi.

Bu arada kentte zırhlı polis araçlarından Türkçe, Kürtçe ve Zazaca Kovid-19 tedbirlerine uyulması yönünde uyarı anonsları da yapıldı.

Denizli

Denizli'de Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk'ün katılımıyla Bayramyeri Meydanı ve Kaleiçi Çarşısı'nda işletmeler denetlendi.

Maskesi olmayanları uyaran, bazı vatandaşlara maske takan Vali Atik, fatura yatırmak isteyen 73 yaşındaki Hasan Keklik'e yardım etti.

Kentte salgın sürecini sıkıntısız atlatmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Atik, genel olarak alınan önlemlere uyulduğunu gördüklerini söyledi.

Manisa

Manisa'da da Yunusemre ilçesindeki denetimlere katılan Vali Yaşar Karadeniz, işletmelerde sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını kontrol etti, iş yeri sahipleri ve müşterilere kuralları hatırlattı.

Uşak

Uşak'ta Sigorta Pazar Yeri ve Ata Park mevkisinde devam eden denetimlere katılan Vali Funda Kocabıyık da esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Salgının yayılmasını engellemek için herkese görev düştüğünü ifade eden Kocabıyık, "Denetimlerim sırasında özellikle market, kafeterya ve lokantalarda iş yeri sahiplerimizin tedbirlere sıkı sıkıya uyduğunu görmek beni oldukça memnun etti. Bu duyarlılıkla ümit ediyorum ki bu süreci en az olumsuzlukla sonlandıracağız." dedi.