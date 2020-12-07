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Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Kovid-19 mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla tamamlandı.
Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Geçen hafta, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıkladı.

Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları için cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtti.

Bu kapsamda, 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarına, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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