Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Geçen hafta, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıkladı.
Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları için cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtti.
Bu kapsamda, 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
Sokağa çıkma kısıtlamalarına, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.
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