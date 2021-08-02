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Türkiye genelinde iletim hatları kaynaklı elektrik kesintileri yaşanıyor

Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintilerinin yüksek talep ve iletim hatlarından kaynaklı olduğu öğrenildi.Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin gibi birçok ilde elektrik kesintisi yaşanıyor.
Türkiye genelinde iletim hatları kaynaklı elektrik kesintileri yaşanıyor

Yetkililer, yükselen elektrik talebi, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde ve rüzgar enerjisi santrallerinde üretimin azalmasının yanı sıra aşırı klima kullanımının da ülke genelinde tüketimi artırdığına dikkati çekerken, dağıtım şirketleri kesintilerin iletim kaynaklı olduğunu ifade ediyor.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bursa'da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacaktır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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