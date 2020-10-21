Türkiye genelinde Kovid-19 görülme sıklığı araştırmasının ikincisi başladı

Sağlık Bakanlığı ile TÜİK iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmada, Türkiye genelinde ulaşılması gereken toplam hane sayısı 31 bin 280 olarak belirlendi.

Sağlık Bakanlığınca Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle ülke çapında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülme sıklığının belirlenmesine yönelik tarama çalışmasının ikincisi başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ulusal düzeyde hastalık prevalansını (görülme sıklığı) ve geçirilmiş hastalık düzeylerini saptamak amacıyla başlatılan kesitsel çalışmanın veri toplama süresi 5-15 gün olarak belirlendi.

15-30 Ekim 2020'de yapılan çalışma, illerin büyüklüğü ve hanelerdeki kişilere ulaşma süresiyle ilgili olarak değişkenlik gösterebilecek. Araştırma, Türkiye'deki tüm illeri ve tüm yaş gruplarını kapsıyor.

TÜİK tarafından hesaplanan örneklem büyüklüğüne göre hangi ilde kaç haneye gidilmesi gerektiği belirlendi. Buna göre Türkiye genelinde ulaşılması gereken toplam hane sayısı 31 bin 280.

Büyük illerden İstanbul'da 5 bin 380, Ankara'da 2 bin 310 ve İzmir'de 1810 hane; küçük illerden Bayburt'ta 30, Tunceli'de 40, Ardahan, Gümüşhane ve Iğdır'da da 50 hane ziyaret edilecek.

Filyasyon ekiplerince yürütülecek araştırmada kişilerden kan ve Kovid-19 Rehberi'ne uygun olarak sürüntü örneği alınacak.

Ulaşılan her haneden çalışmaya 1 kişi katılacak. Türkiye'de koronavirüs prevalansı ve geçirilmiş hastalık düzeylerinin doğru şekilde saptanabilmesi için kişiler haneden rastgele seçilecek.