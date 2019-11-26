Türkiye genelinde radarla hız denetimi: 19 bin 836 ihlal

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36'lık paya sahip hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 23-24 Kasım'da hız denetimleri gerçekleştirildi.
297 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Denetimlerde 19 bin 836 hız ihlali tespit edildi, 297 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü belgesine geçici olarak el koyuldu.
BİR GÜNDE 6 MİLYON LİRALIK CEZA KESİLDİ
Hız ihlali yapan sürücülerin yüzde 58'i trafik ekiplerince durdurularak yaptıkları ihlal hakkında bilgilendirildi, yüzde 42'sinin ise plakasına ceza yazılırken, ceza meblağının yaklaşık 6 milyon liradan fazla olduğu tahmin ediliyor
Denetimlerde ayrıca 21 bin 562 kural ihlalinin yapıldığı tespit edildi.
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