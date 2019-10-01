  • BIST 103.877
  • Altın 272,142
  • Dolar 5,7178
  • Euro 6,2489
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 20 °C
»

Türkiye genelinde radarla hız denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğünce 28-29 Eylül'de ülke genelinde eş zamanlı radarla hız denetimlerinde 20 bin 865 hız ihlali tespit edildi.
Türkiye genelinde radarla hız denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36'lık paya sahip hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 28-29 Eylül'de hız denetimleri yapıldı.

Ülke genelinde 46 bin 981 araç denetlenirken, 20 bin 865 hız ihlali tespit edildi. Denetimlerde 381 araç trafikten men edilirken 7 sürücü belgesi de geçici olarak geri alındı.

Hız ihlali yapan sürücülerin yüzde 65'i trafik ekiplerince durdurularak yaptığı ihlal hakkında bilgilendirildi, yüzde 35'inin plakasına ceza yazıldı.

Ayrıca denetimlerde toplam 23 bin 266 trafik kural ihlali tespit edildi.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bir halk otobüsü kazası da İstanbul Avcılar'da01 Ekim 2019 Salı 13:44
  • Yeni yasama yılı başlıyor01 Ekim 2019 Salı 13:35
  • Kaşıkçı cinayetinin 1. yılı01 Ekim 2019 Salı 12:27
  • Uçaklarda 'hava polisi' dönemi başlıyor01 Ekim 2019 Salı 11:55
  • 10 milyon liralık arsa vurgunu tapuya takıldı01 Ekim 2019 Salı 11:49
  • Endonezya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor01 Ekim 2019 Salı 11:41
  • Muson yağmurlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 140'a yükseldi01 Ekim 2019 Salı 11:39
  • Garlara engelliler için turuncu masa01 Ekim 2019 Salı 11:12
  • Türkiye ve dünya gündemi 1 Ekim 201901 Ekim 2019 Salı 09:44
  • Oğul Kaşıkçı'dan şaşırtan Suudi yargısı açıklaması01 Ekim 2019 Salı 09:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti