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Türkiye genelindeki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Türkiye genelindeki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, arife günü başlayan ve 81 ilde Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yurt genelinde genel itibarıyla uyuldu. 

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ihlalde bulunan 47 bin 831 kişi hakkında ise adli ya da idari işlem yapıldı.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı

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Sessiz bir bayramı geride bırakan İstanbul'da, kısıtlamanın son bulmasıyla araç ve insan hareketliliği arttı. 

Vatandaşlar akaryakıt istasyonlarının marketlerinde yoğunluğa neden olurken, bazılarında alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Şehrin işlek caddelerinin yanı sıra ana arterlerde de araç hareketliliği gözlendi. 

Araçlarıyla dışarı çıkan İstanbullular, kentin bazı bölgelerinde trafik yoğunluğuna ne den oldu. İBB mobil uygulamasının verilerine göre saat 00.32 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 22'ye ulaştı.

Silivri'de de kısıtlamanın bitmesiyle D100 Karayolu'nda İstanbul istikametine doğru trafik oluştu. 

Bazı vatandaşların yürüyüş için dışarı çıktığı, bazılarının benzinliklerdeki marketlere ve bankamatiklere gittiği gözlendi. 

Kısıtlamanın sona ermesiyle trafik yoğunluğu yüzde 20'ye ulaştı
Uygulamanın sona ermesiyle İstanbul'un ana arterlerinde ve işlek caddelerinde insan hareketliliği başladı. İBB Mobil Uygulamasının verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 00.35 itibariyle yüzde 20 olarak ölçüldü. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çift taraflı olarak araç hareketliliği gözlendi. 


Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle caddeler hareketlendi  

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Kısıtlamanın sona ermesiyle şehrin işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Ulus ve Sıhhiye Meydanları başta olmak üzere ana cadde ve sokaklarda, araç yoğunluğu görüldü. 

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