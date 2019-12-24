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Türkiye geri adım atmayacak

Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nce düzenlenen ödül törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, ne Suriye'de koruduğu barıştan yana tutumundan, ne de Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri adım atmayacak" dedi.
Türkiye geri adım atmayacak

Fuat Oktay, Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nce bu yıl 24'üncüsü düzenlenen 'Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması' ödül törenine katıldı. Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Oktay'ın yanı sıra Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü Volkan Gültekin ve çok sayıda davetli katıldı. Programda bir konuşma yapan Oktay, Libya ile varılan mutabakattan kesinlikle geri adım atılmayacaklarını söyledi. Oktay, "Türkiye, ne Suriye'de koruduğu barıştan yana tutumundan, ne de Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri adım atmayacak. Biz deniz komşumuz Libya ile deniz yetki alanlarımızın kesiştiği noktalara dair her türlü ortak karar alma hakkına sahibiz. Bölgenin istikrarı söz konusu olduğunda da gerekli askeri işbirliğini yapar, dostlarımızla yol yürürüz" ifadelerini kullandı. 

'TÜM ADIMLARIMIZ ULUSLARARASI HUKUKA UYGUNDUR'

Oktay, hiç kimsenin Türkiye'yi kendi sınırları içerisine hapis edemeyeceğini vurgulayarak, "Bizi karaya hapsetmeye çalışanlar bilsinler ki, tarihinde hiçbir zaman, hiçbir oyuna, hiçbir şekilde Türk milleti olarak boyun eğmiş bir millet değiliz. Bundan sonra da olmayız, olmayacağız, hiç kimsede bizi kendi sınırlarımız içerisine hapsedemez. Bunu bugün olduğu gibi gelecekte de görecekler. Her türlü tasarımı yapıp Türkiye'ye karşı algı oyununu bırakmalıdırlar. Bırakmazlarsa onların anladığı dilden cevap vermesini çok iyi biliriz. Tüm adımlarımız uluslararası hukuka ve egemenlik haklarına uygundur; bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir" diye konuştu. 

DEMİRÖREN HABER AJANSI'NA 5 ÖDÜL

Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda, Demirören Haber Ajansı'na (DHA), 'Yılın Haber Görüntüsü' kategorisinde 4 ödül verildi. Yurt genelinde çalışan habercilerin 72 görüntüsüyle başvurduğu yarışmada 5 kategoride en iyiler seçilirken 3 özel, 2 de mansiyon ödülü verildi. Barış Pınarı Harekatı'nda görev yaparken Suriye'nin Kamışlı kentinde teröristlerce keskin nişancı tüfeğiyle hedef alınan gazetecilerden DHA Diyarbakır Bölge Temsilcisi Mücahit Yolcu ile muhabirler Emrah Kızıl, Selim Kaya ve Ahmet Akkuş, 'Yılın En İyi Haber Görüntüsü' kategorisinde ödüle layık görüldüler. Yolcu, Kızıl, Kaya ve Akkuş, ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın elinden aldı. DHA İstanbul Muhabiri Buğra Benlioğlu ise 'Hayalini karton kamera ile gerçekleştiren Abdulselam'a kamera eğitimi' haberiyle 'özel ödüle' layık görüldü. Benlioğlu ödülünü, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan aldı. 

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