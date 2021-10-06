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Türkiye GP'si şifresiz yayınlanacak

Türkiye'de Formula 1 yayınlarının sahibi olan S Sport, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Türkiye GP'yi ücretsiz bir şekilde uydudan yayınlayacağını duyurdu.
Türkiye GP'si şifresiz yayınlanacak

Formula 1 yarışları uzun senelerdir S Sport ve S Sport'a bağlı diğer kanallar üzerinden ve ayrıca S Sport Plus internet sitesi ve uygulamasından yayınlanıyor.

Türkiye GP hafta sonu 9 Ekim Cuma günü antrenman seanslarıyla başlayıp cumartesi günü sıralamalar ile devam edecek ve Pazar günü Grand Prix yarışı ile tamamlanacak.

Türkiye GP hafta sonunda normalde cuma günü antrenmanları S Sport Plus üzerinden yayınlanırken, 3. antrenman, sıralamalar ve yarış S Sport 2 kanalından yayınlanacaktı. 

Ancak son gelen bilgilere göre S Sport, Türkiye GP'yi ücretsiz bir şekilde uydudan yayınlama kararı aldı.

Bu karara göre herhangi bir dijital platforma üye olmayanlar, uydu yayını üzerinden ücretsiz bir şekilde 2021 Türkiye GP'nin tüm seanslarını izleyebilecek.

S Sport, 2020 Türkiye GP için de benzer bir karar alıp yarışı uydu üzerinden ücretsiz yayınlamıştı.

S Sport'u uydudan ücretsiz izlemek için frekans bilgileri şu şekilde:

Turksat 4A

TP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)

DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6

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