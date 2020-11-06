Türkiye Grand Prix'si hazırlıklarında sona gelindi

Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin hazırlıklarında sona geliniyor.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıkların son durumunu anlattı.

9 yıl aradan sonra Formula 1'in tekrar İstanbul'a gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Ak, "Son 4 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla projeyi bize görevlendirdiği için sıkı takip ediyorduk. Neticede bu sene nasip oldu ve geldi. Önümüzdeki hafta Intercity İstanbul Park'ta yarışı misafir edeceğiz. Şu anda bütün hazırlıklar bitti. Sadece kozmetik süslemeler yapılıyor. Yarışın reklam panoları konuluyor. Peyzajla ilgili ufak tefek temizlikler yapılıyor. Ama zaten ana işleri bitirmiştik. Ulaştırma Bakanlığı'mız asfaltımızı yeniledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütün temizlik, peyzaj ve asfalt dışındaki onarımlarda bize çok yardımcı oldu. Valiliğimiz bütün bu organizasyonu çok güzel organize etti. Onların liderliğinde İstanbul'daki bütün kamu kuruluşları bize çok yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Ak, 2 milyardan fazla insanın yarışı takip edeceğini söyleyerek şöyle devam etti:

"Formula 1 zaten en çok izlenen motor sporu ve genel olarak futboldan bile daha çok sevilen bir spora dönüştü. Biz İstanbul ve Türkiye'yi tanıtmak için yarışı getirmek istiyorduk. Başarılı olduğumuz için çok mutluyum. Şimdi geriye sarıyoruz. Son 1 hafta kaldı."

Formula 1'de sezon şampiyonunun İstanbul'da belli olabileceğini hatırlatan Ak, "Lewis Hamilton şu anda önde gidiyor ve matematiksel olarak henüz şampiyon değil. Bu yarışta alacağı puanlarla şampiyona bitmeden İstanbul'da şampiyonluk tacını giyebilecek. Bu bizim için çok önemli. Şu anda bütün takımların lojistik ekipleri geldi. İstanbul'a peşi peşine kargo uçakları iniyor. Feribotlardan tırlar çıkıyor. Aşağıda garajlar doldu. Takımlar da garajlara göre yerleştiler." şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki sene de Formula 1'in Türkiye'de yapılması için görüşmelere devam ediyoruz"

Vural Ak, organizasyonu devlete mali yük getirmeden yaptıklarını belirtti.

Bunun ideal formül olduğunu düşündüğünü belirten Ak, "Devletin ve Cumhurbaşkanı'nın himayesinde olması operasyonel olarak bir sürü avantaj getirdi ama mali yük yüklememiş olmak da bu ekonomik zor dönemde doğru oldu. Diğer sporlar gibi devletin parasıyla yapılmış bir işe dönüşmedi." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun ileriki dönemde de İstanbul'a gelmesi konusunda çalışmalarla ilgili soruya Vural Ak, "Dolayısıyla biz önümüzdeki sene de Formula 1'in Türkiye'de yapılması için görüşmelere devam ediyoruz. Çok kısa bir sürede sonuçlanacak gibi duruyor. Bütün hedefim yarışı tekrar etmek." cevabını verdi.