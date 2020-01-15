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Türkiye gücünü gösterdi: Tüm dengeler değişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dış politikaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya’da çözüm arayışları ile ilgili olarak, ‘’Herkesle böyle anlaşmalar yapmaya hazırız’’ dedi.
Türkiye gücünü gösterdi: Tüm dengeler değişti

Çavuşoğlu: Her zaman girişimci ve insani dış politika diyoruz. Biz sahada gücümüzü gösterince tüm dengeler değişti. Eğer sahada yoksanız zaten masada bir gücünüz olmaz. 

İşte Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

Kolay bir coğrafyada yaşamadığımız ortada. Bugünün şartlarında yurtta sulh cihanda sulh deyip oturamayız, bunu destekleyici politikalar yapmamız lazım. Her zaman girişimci ve insanı bir dış politika demeliyiz. Barış Pınarı Harekatı başlayınca 2 süper güçle masaya oturduk.

Doğu Akdeniz gerilimi

Hem kendi kıta sahanlığımızda hem de KKTC'de sondaj çalışmasına başladığımızda dengeler değişti.  En uzun sınır bizim, bizsiz bir anlaşma olamaz. 

Libya ile Doğu Akdeniz Mutabakatı Herkesle böyle anlaşmalar imzalamaya hazırız.

Libya'da Siyasi Çözüm Arayışı

Libya'da barış ve kalıcı çözüm için çabamızı sürdüreceğiz. Kimse Türkiye'ye ders vermeye kalkamaz.

İran - ABD gerilimi

Diplomasiye inanıyoruz. Türkiye gerginliğin azaltılması için çaba gösteriyor. Burada taraf tutmak mümkün değildir. Önemli olan çözüm bulunması ve mevcut anlaşmaların devam ettirilmesidir. Bizim burada bir diğer endişemiz komşumuz Irak'ta yaşananlar. Irak zaten birçok sorun yaşıyor. Komşu Irak başka ülkelerin çatışma alanı olmamalı.

Ülkeler arasında tercih yapmak zorunda kalmamamız lazım. Hiçbir ülkenin de ya bura ya ora, tarafını seç dememesi lazım.

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