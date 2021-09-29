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Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda 1156 şüpheli yakalandı

Türkiye genelinde polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 1156 zanlı yakalandı.
Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda 1156 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşlara hissettirerek, alanda görünür olunması, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şüphelilerin yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde 28 Eylül'de eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" düzenlendi.

Gün boyu süren denetimler, metruk binalar, park-bahçeler, okul önü ve çevreleri, yoğun olarak kulllanılan eğlence ve etkinlik yapılan meydanlar, fuar ve kutlama alanları, kamu binaları, umuma açık eğlence yerleri, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanı güzergahlarında yapıldı.

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli olmak üzere 60 bin 53 personel ve 205 dedektör köpeği ile 8 bin 542 noktada yapılan denetimlerde, 6 bin 196 metruk bina, 14 bin 230 okul çevresi ve 6 bin 998 park-bahçe kontrol edildi, 24 bin 817 umuma açık yer denetlendi, 86 umuma açık yere işlem düzenlendi.

1156 aranan şüpheli yakalandı
Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 1156 şüpheli yakalandı, 12'si çocuk olmak üzere 33 kayıp kişi bulundu, 583 kişiye adli-idari işlem yapıldı, 110 kişi gözaltına alındı.

"Huzur Güven Uygulaması"nda, 21 bin 840'ı servis taşıtı olmak üzere 182 bin 830 araç kontrolden geçirildi. 390'ı servis olmak üzere 8 bin 538 araca işlem yapıldı. 28'i servis taşıtı olmak üzere 929 araç trafikten men edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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