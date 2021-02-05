Türkiye 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı' ile ziyaretçilerine güven sağladı

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Erkan Yağcı,"Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı"nın, turistlerin tatillerinde Türkiye’yi tercih etmelerinin önünü açtığını bildirdi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'ndan (TGA) yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Türkiye’nin turizm değerlerini geliştirmek ve tanıtmak amacıyla kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), oldukça zorlu geçen 2020 senesinde pek çok önemli çalışmaya imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TGA Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Erkan Yağcı, geçen yılın büyük bir bölümünün salgın şartları içinde geçirilmesi ve pek çok ülke ile sınırların uzun süre kapalı kalmasına rağmen TGA olarak çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti.

Dünyadaki ilkler arasına giren Güvenli Turizm Sertifikası uygulamasının, Türkiye'yi farklılaştıran yenilikçi ve etkili dijital kampanyaları ve bizzat gerçekleştirdikleri ya da içinde yer aldıkları bazı çok özel küresel etkinlikler sayesinde bu zorlu yılı iyi sonuçlarla tamamladıklarını ifade eden Yağcı, "Pandemi koşullarına rağmen 2020 yılında yaklaşık 16 milyon ziyaretçi sayısına ulaştık. 2021 için de hazırız. Yeni nesil çalışmalarla ülkemizin turizm değerlerini milyarlara tanıtmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

"Güvenli Turizm Sertifikası ile dünyaya örnek olduk"

Erkan Yağcı, 2020 yılının Türk turizm sektörü için en büyük yeniliğinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ve sektör temsilcilerinin de katkılarıyla hazırlanan Güvenli Turizm Sertifikası olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

“Bakanlığımızın çok kısa bir sürede hazırladığı ve dünyadaki ilkler arasına da giren sertifika programı, turizm ekosistemini konaklama tesislerinden ulaştırma araçlarına, görevli personelden yeme-içme ve diğer ortak kullanım alanlarına uzanan geniş bir yelpazede pandemiyle mücadele şartlarına uygun hale getirdi.

Ziyaretçilere sertifikalı tesislerde tatillerini güvenle geçirebilme imkânı tanıyan program, yine bakanlığımız öncülüğünde başlatılan bir dizi sigorta çözümüyle de desteklenerek, turistlerin tatillerinde Türkiye’yi tercih etmelerinin önünü açtı. Biz de TGA olarak öncelikle ülkemizde görevli yabancı misyon büyükelçilerimize Antalya da özel bir organizasyon ile programı anlatarak ve devamında her bir hedef pazarımızda o ülkenin dinamiklerine uygun özelleştirilmiş, yeni, farklı ve inovatif tanıtım çalışmaları gerçekleştirerek, 2020’de açık olan hava koridorları kapsamında mümkün olan en fazla sayıda turistin Türkiye’yi seçmelerini ve tatillerini güvenle geçirmelerini sağladık. Güvenli Turizm Sertifikası ile dünyaya örnek olduk.”

"Global etkinliklerle Türkiye’nin turizm marka algısını hep yukarıda tuttuk"

Yağcı, Türkiye'nin 2020 yılında çok önemli bazı küresel etkinliklere de ev sahipliği yaptığını belirterek, TGA olarak önce eylül ayında dünyanın en önemli motor sporları etkinlikleri arasında yer alan Dünya Ralli Şampiyonası WRC’nin Marmaris bacağına sponsor olduklarını hatırlattı.

Erkan Yağcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Global etkinliklerle Türkiye’nin turizm marka algısını hep yukarıda tuttuk. Geçtiğimiz yılın en büyük spor etkinliği, kuşkusuz 9 yıllık bir aradan sonra tekrar ev sahipliği yaptığımız Formula 1 İstanbul Grand Prix’iydi. TGA olarak yüzlerce ülkede milyarlarca sporseverin canlı izlediği, dijital platformlarda da haftalarca konuşulması devam eden bu etkinlikte ülkemizi tanıttık.

Yılın en heyecanlı yarışı olan İstanbul Grand Prix sayesinde ülkemizin turizm marka tanıtım platformu GoTurkiye.com’u Brezilya’dan Japonya’ya dünyanın tüm büyük pazarlarında görünür kıldık. 2020 içinde bazı çok önemli medya iş birliklerine de imza atan TGA, dünyaca ünlü elektronik müzik organizasyonu Cercle iş birliğiyle, Kapadokya’da ilk kez bir sıcak hava balonu üzerinde, uçuş sırasında performans gerçekleştirilmesini organize etti. Canlı yayınla tüm dünyaya yayımlanan bu konserde Kapadokya’nın büyülü coğrafyası, elektronik müzik tınılarıyla buluştu.

Yıl içinde, pek çok global kanalda yer alacak yapımlara da ev sahipliği yapan TGA, yılın sonunda ise inşaatı Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası CSO’nun yeni binasının açılışı için de kapsamlı bir açılış programı gerçekleştirdi. Pandemi sürecinde kültür-sanata yönelik desteklerini de durdurmayan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve dünyanın en önemli fotoğrafçılarının katılım sağladığı 212 Photography Istanbul sergisine ve 1937 senesinden bu yana Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin ölüm yıldönümünde Konya’da gerçekleştirilen Şeb-i Arus törenlerine de ev sahipliği yaptı."

"2020 yılında iletişim kampanyalarına hız kesmeden devam ettik"

Yağcı, kriz dönemlerinin iletişimde farklılaşarak ön plana çıkmada bir fırsat oluşturabileceğini aktararak, TGA olarak 2020’de tam da bunu deneyimlediklerini, iletişim kampanyalarına hız kesmeden devam ettiklerini, üstelik son derece yenilikçi çalışmalarla pek çok rakipleri tarafından da örnek alındıklarını bildirdi.

Salgın sürecinin başında sosyal medyada devreye aldıkları “Turkish Therapy”, “Together Today”, “Colors Returkey” gibi kampanyalarla ciddi bir farklılaşma imkânı yakaladıklarını aktaran Yağcı, "2020 yılının Patara Yılı ilan edilmesiyle; Patara için özel bir film, çok özel bir logo ve kurumsal kimlik çalışmasını da hayata geçirdik. Gerçekleştirdiğimiz 28 etkinlik kapsamında birçok ülkeden 300’den fazla sektör temsilcini, basın mensubunu ve Influencerı, Patara’da Güvenli Turizm programını da deneyimlemeleri amacıyla Türkiye’de ağırladık. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un da katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 'Patara Yılı Konseri'nde de dünyaca ünlü yıldızları ağırladık ve etkinlikler sayesinde hem Patara’nın hem de Güvenli Turizm Sertifikasının dünya çapındaki bilinirliğini artırdık." ifadelerini kullandı.

"2021 yılına da ilk olarak erken rezervasyon ve gastronomi tanıtım filmlerimizle hazırlandık"

Yağcı, 17 ülkede TV kampanyaları düzenlediklerini, ancak asıl büyümeyi dijitalde gerçekleştirdiklerini, 82 ülkede 64 farklı kampanyaya imza attıklarını ve 7,7 milyara yakın gösterim ile 1,5 milyar izlenme elde ettiklerini belirterek, "Sosyal medyada takipçi sayımızı 6,7 milyona çıkardık. Ülkemizin ana tanıtım platformu olan 'goturkey.com' sayfamızı son derece yenilikçi bir mimariyle yenileyerek 81 il ve farklılaştırılmış ürün gruplarına yönelik tanıtımın yanı sıra misafir datasını işleyebilecek ve özelleştirilmiş kampanyalar düzenlememize imkân verecek bir altyapıya kavuşmuş olduk.” değerlendirmesinde bulundu.

İletişim faaliyetleri kapsamında 2020 içinde toplam 96 etkinlikte, 35 ülkeden, 1000'i aşkın kanaat önderi ve basın mensubunu Türkiye’de ağırladıklarını belirten Yağcı, "PR çalışmalarıyla Türkiye turizm tanıtımında toplam 1.800 yayında yer alarak yaklaşık 9 milyar erişim rakamına ulaştık." ifadelerini kullandı.

Yağcı, geçen yıl 8 ülkede 154’ü reklam, 123’ü advertorial olmak üzere toplam 277 dergi içeriği çalışmasıyla Türkiye'deki farklı turizm türlerini ve birbirinden güzel destinasyonları en iyi şekilde tanıtmaya çalıştıklarını bildirerek, 2021 yılına da ilk olarak erken rezervasyon ve gastronomi tanıtım filmleriyle hazırlandıklarını kaydetti.