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Türkiye güvenli ülke mi?

Sivil toplum kuruşları ve ticari işletmelerin yaptığı araştırmalara göre ülkelerin güvenli olup olmadıklarını gösteren grafikler hazırladı.
Türkiye güvenli ülke mi?

Sivil toplum kuruşları ve ticari işletmelerin oluşturduğu (Deep knowledge Group) isimli konsorsiyum, koronavirüsten en güvenli ülkeler sıralaması yaptı. Peki, Türkiye güvenli mi? Türkiye koronavirüs salgınında güvenli mi? Türkiye güvenli ülke sıralamasında kaçıncı? Diğer güvenli ülkeler hangileri? Gelin birlikte bakalım.

guvenli-ulke-dunya-haritasi.jpg

Deep Knowledge Group’un 3 Haziran’da tamamlanan çalışmalar ile 11400 verinin gözden geçirildi. Gözden geçirilen veriler ile dünya haritası üzerin güvenli bölgeleri renk skalası oluşturuldu. Turuncudan yeşile doğru ilerleyen renk skalasında turuncu ve tonları olan renkler risk altında olan ülkeler, turuncu rengin çoğunlukta olduğu ülkeler genel itibarıyla Afrika, Ortadoğu ve güney Amerika kıtası takip ediyor. İtalya, ABD, İngiltere, İspanya, Fransa, İsveç, İran'da riskli ülkeler arasında yer alıyor.

riskli-bolgeler-siralamasi.jpg

Yeşil ve yeşilin tonları güvenli olan ülkeleri sembol ediyor. Yeşil ülkelerde Türkiye’de yer aldı.

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Hazırlanan verilere göre salgında en güvenli ülke İsviçre. İsviçre'yi takip eden ülkeler İsrail, Almanya, Güney Kore, Avustralya, Çin, Yeni Zelanda, Tayvan, Singapur ve Japonya olarak devam ediyor.

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Türkiye ise 2. kategoriye girerek 36. sırada bulunuyor.

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