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Türkiye havalimanlarında martta 7 milyonu aşkın yolcuya hizmet verildi

Türkiye genelindeki havalimanlarında, martta hizmet verilen toplam yolcu sayısı 7 milyon 57 bin 896 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye havalimanlarında martta 7 milyonu aşkın yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), mart ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gerekli tüm tedbirlerin alındığı havalimanlarında geçen ay iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 51 bin 76, dış hatlarda 22 bin 537 oldu. Üst geçişlerle birlikte martta toplam 89 bin 680 uçak trafiği gerçekleşti.

Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 4 milyon 561 bin 895, dış hat yolcu trafiği 2 milyon 489 bin 609 olarak kayıtlara geçti. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcularla birlikte 7 milyon 57 bin 896 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 43 bin 848 ton, dış hatlarda 183 bin 384 ton, toplamda ise 227 bin 232 ton olarak gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı'nda 2 milyon 212 bin 670 yolcuya hizmet verildi
İstanbul Havalimanı'nda martta iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 4 bin 741, dış hatlarda 12 bin 721 olmak üzere toplamda 17 bin 462'ye ulaştı.

Söz konusu havalimanında martta iç hatlarda 561 bin 980, dış hatlarda 1 milyon 650 bin 690 olmak üzere toplam 2 milyon 212 bin 670 yolcuya hizmet verildi.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise martta 3 bin 402 uçak trafiği oldu.

Böylece bu iki havalimanında toplam 20 bin 864 uçak trafiği gerçekleşti.

Üç ayda yaklaşık 17,7 milyon yolcuya hizmet verildi
Ocak-mart gerçekleşmelerine bakıldığında ise havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 136 bin 825, dış hatlarda 59 bin 236 oldu. Böylece üst geçişlerle birlikte toplam 238 bin 448 uçak trafiği gerçekleşti.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 11 milyon 650 bin 240, dış hat yolcu trafiğinin 6 milyon 16 bin 365 olduğu bu dönemde, direkt transit yolcularla toplam 17 milyon 677 bin 767 yolcuya hizmet verildi.

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 118 bin 865 ton, dış hatlarda 481 bin 568 ton olmak üzere toplamda 600 bin 433 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nda üç aylık sürede 46 bin 427 uçak ve 5 milyon 542 bin 158 yolcu trafiği gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise aynı dönemde 9 bin 80 uçak trafiği oldu.

Böylece iki havalimanında aynı dönemde toplam 55 bin 507 uçak trafiği gerçekleşti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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