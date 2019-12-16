  • BIST 110.506
  • Altın 277,195
  • Dolar 5,8435
  • Euro 6,5060
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 2 °C
»

Türkiye için sıraya girdiler: Türk donanmasına talep yağıyor

Son yıllarda artan gücü, tecrübesi ve Doğu Akdeniz’deki varlığıyla dikkatleri üzerine çeken Deniz Kuvvetleri, 15 günde NATO, ABD ve İtalyan donanmalarıyla tatbikatlar yaptı. Türk Donanması’na ortak tatbikat ve manevra talepleri artıyor.
Türkiye için sıraya girdiler: Türk donanmasına talep yağıyor

Türk Deniz Kuvvetleri, doğal gaz yataklarının keşfedilmesiyle birlikte büyük donanmaların boy gösterdiği Doğu Akdeniz’deki varlığı ile dikkat çekiyor. Sadece Aralık ayında NATO, ABD ve İtalya donanmaları ile tatbikatlar yapan Türk Deniz Kuvvetleri’ne, ortak tatbikat talebinde yoğun ilgi gösterildiği belirtildi. Uzmanlar, “Türk Donanmasının bölgedeki etkinliği, sahip olduğu eğitim seviyesi ve tecrübesi, diğer ülke donanmalarının da ilgisini çekmekte, bu durum birlikte eğitim yapma ve bilgi paylaşımı taleplerinin de artmasına neden oluyor” değerlendirmesinde bulundu. 

GÜÇLÜ DURUŞ GÖSTERİYOR 

Yeni keşfedilen doğal gaz yatakları sonrasında pay kapma mücadelesi yaşanan Doğu Akdeniz’de, Türkiye’yi yalnızlaştırarak ve oyun dışı bırakmak isteyen Yunanistan ve GKRY’nin her hamlesi boşa çıkmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan’ın geliştirdiği yeni konseptle hem diplomaside hem de askeri alanda güçlü manevralar yapan Türkiye, oynanan her oyunu bozma konusunda güçlü bir duruş gösteriyor. Deniz Kuvvetleri’nin Mavi Vatan’daki gücü manevraları bozmada etkili oluyor. Etkin ve caydırıcı bir güç olan Deniz Kuvvetleri, Türk deniz yetki alanlarında denizde durumsal farkındalık yarattı. Türkiye’nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla Akdeniz Kalkanı Harekâtı ile tüm Doğu Akdeniz’de 365 gün 24 saat varlık gösteren, planlı tatbikatların yanı sıra, bölgeye intikal eden hemen hemen tüm müttefik ve dost savaş gemileriyle geçiş eğitimleri icra eden Deniz Kuvvetlerinin Akdeniz’in en güçlü donanmalarının başında geliyor. 

BİR AYDA 5 BÜYÜK TATBİKAT

Türk Deniz Kuvvetleri gemileri sadece Aralık ayı içerisinde; 3’ü NATO’nun Kanada, İspanyol ve Yunan gemilerinden oluşan Daimi Deniz Görev Grubu ile, biri Uçak Gemisi USS H.Truman, muhrip USS Ross ve kruvazör USS Normandy’den oluşan ABD Görev Grubu ile, diğeri GKRY’nin müşterek eğitim yaptığını ilan ettiği İtalyan ITS Martinengo ile olmak üzere toplam 5 eğitim icra etti. 

RUMLAR ALGI PEŞİNDE

Deniz Kuvvetlerinin bu ezici üstünlüğüne rağmen Türkiye ile tek başına asla mücadele edemeyeceğinin farkında olan GKRY ise, gücünü abartmak için algı çalışmaları ile dikkat çekiyor. 12 Aralık’ta Limasol açıklarında sözde çok kapsamlı bir deniz tatbikatı yaptığını ilan eden GKRY’nin, aslında sadece kendi karasuları kapsayan dar bir alanda kısıtlı seviyede, basit ölçekte ve kısa süreli bir arama kurtarma eğitimi icra ettiği ortaya çıktı. Uzmanlar, “Aslında GKRY her ay bu tip arama kurtarma eğitimlerini limanlarına gelen yabancı gemilerle yapıyor ve sanki çok büyük bir tatbikat yapmış gibi basın üzerinde algı harekâtı yapıyor” tespiti yaptı. 

KAYNAK: STAR GAZETESİ

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Annesini döven oğul tutuklandı16 Aralık 2019 Pazartesi 09:57
  • Çanakkale'de işçi minibüsü vince çarptı: Çok sayıda yaralı var16 Aralık 2019 Pazartesi 09:54
  • Fransız terörist için karar verildi16 Aralık 2019 Pazartesi 09:52
  • ÖSYM 12 uzman yardımcısı alacak16 Aralık 2019 Pazartesi 09:45
  • Türkiye ve dünya gündemi 16 Aralık 201916 Aralık 2019 Pazartesi 09:43
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 16 Aralık 2019 - ASKİ16 Aralık 2019 Pazartesi 09:32
  • Elektrik Kesintisi 16 Aralık 2019 Ankara - Başkent EDAŞ16 Aralık 2019 Pazartesi 09:31
  • 16 Aralık Ankara Su Kesintisi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ 201916 Aralık 2019 Pazartesi 09:30
  • İstanbul'da büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var16 Aralık 2019 Pazartesi 09:21
  • Kızıltepe Belediye Başkanlığı'ndan alınan HDP'li Yılmaz tutuklandı16 Aralık 2019 Pazartesi 09:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti