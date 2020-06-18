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Türkiye ikinci kez Çad'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi

Türkiye ikinci kez Çad'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi
Koronavirüsle mücadele kapsamında Afrika ülkesi Çad'a yardım malzemelerini taşıyan uçak, Ankara'dan hareket etti.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Afrika ülkesi Çad'a ikinci kez tıbbi yardım malzemesi taşıyan uçak, Ankara'dan hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığınca hazırlanan tıbbi malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Milli Savunma Bakanlığına ait A400M tipi kargo uçağına yüklendi.

Tıbbi malzemeler arasında bir de ambulans yer aldı.

Uçaktaki yardım malzemesinin üzerinde Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verildi.

Türkiye daha önce ABD, İngiltere, İspanya, İtalya ve Balkan ülkelerinin de arasında olduğu çok sayıda ülkeye tıbbi yardımda bulunmuştu.

Afrika ülkesi Çad'a daha önce de 26 Mayıs'ta tıbbi yardım ile bir de ambulans gönderilmişti.

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