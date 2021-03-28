Türkiye ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında A Milli Futbol Takımı, Norveç'i deplasmanda 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve grubunda liderliğe yükseldi.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında deplasmanda Norveç'i 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

İlk yarı

4. dakikada sol kanattan gelişen A Milli Takım'ın ilk atağında Yusuf Yazıcı'nın ortasında ceza sahası içinde buluştuğu topa güzel vuran Ozan Tufan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

11. dakikada uzun pasla gelişen Norveç atağında topla buluşan Haaland'ın pasında Sörloth topu ağlara gönderse de İspanyol hakem pozisyonun ofsayt olmasından dolayı golü geçersiz saydı.

19. dakikada Norveç'in sağ kanattan atağında Ryerson'un ceza sahası içinde yarattığı tehlikeli pozisyonu savunma önleyerek, topu uzaklaştırdı.

26. dakikada Norveç'in sol kanattan atağında, ilk vuruşunda defanstaki iki futbolcumuzdan dönen topu izleyen Sörloth'un ikinci kez sert vuruşunda top sol direkten döndü.

28. dakikada A Milli Takımı'nın sağ taraftan Yusuf Yazıcı ile kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında çok iyi yükselen Çağlar Söyüncü kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı: 0-2

30. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunun ardından Norveç ceza sahasının sağ köşesinde topla buluşan Ozan Tufan'ın müsait durumda olmasına rağmen kötü vurarak topu auta gönderdi.

36. dakikada Norveçli futbolcu Elyounoussi'nin iki futbolcumuzu geçerek ceza sahasında vurduğu top sağ direğin yanından dışarı çıktı.

41. dakikada Norveçli futbolcu Haaland'ın sol kanattan geliştirdiği atakta yerden kale önüne ortasında kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kurtardı.

43. dakikada gelişen kontra atağımızda ceza sahasında rakibini geçen ve kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda kaleci Jarstein son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.

Müsabakanın ilk yarısı A Milli Takım'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada Norveç'in atağında Ryerson'un ceza sahası içine ortasında Mert Müldür son anda ayağıyla uzanarak topu kornere gönderdi ve tehlikeli bir pozisyonu önledi.

56. dakikada Norveçli futbolcu Odegaard'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Sörloth'un iyi yükselerek kafa vuruşunda top üst direğin üzerinden auta gitti.

59. dakikada sol kanattan gelişen atakta Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde ceza sahası dışından güzel bir vuruşla kaleci Andre Hansen'in solundan uzak köşeye topu gönderen Ozan Tufan, kendisinin ikinci A Milli Takımı'nın üçüncü golünü attı.

61. dakikada Burak'Yılmaz'ın pasında ceza sahası yayında Yusuf Yazıcı'nın yerden sert vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

63. dakikada Norveçli futbolcu Odegaard'ın ara pasında Haaland'ın topu ağlara gönderdiği pozisyon ofsayt olmasından dolayı gol geçersiz sayıldı.

80. dakikada Caner Erkin'e yerden sert müdahalesi sonrasında, oyuna girdikten 13 dakika sonra Kristian Thorstvedt kırmızı kart görüp, Norveç Milli Takımı'nı 10 kişi bıraktı.

Müsabaka, A Milli Takım'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

TBMM Başkanı Şentop'tan tebrik

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'i 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ay yıldızlılarımız bu gece gökyüzümüzü biraz daha aydınlattı. Milli takım ekibimizi ve yöneticilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'i 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim çocuklar yine harika. Yüreğinize sağlık." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Onlara inanıyoruz, onlara güveniyoruz

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'i 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tribünden izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Dünya Şampiyonası elemelerini geçmeyi güçlü bir şekilde başaracağız." dedi.

Bakan Kasapoğlu, İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda stadında izlediği maç sonrasında AA muhabirine değerlendirme yaptı.

"Mübarek bir gece. Tüm milletimizin Berat gecesini tebrik ediyorum. Milletimizin, insanlığın kurtuluşuna, affına vesile olsun." diyerek sözlerine başlayan Bakan Kasapoğlu, "Millilerimiz bugün bize büyük bir sevinci, büyük bir gururu yaşattı. Tıpkı geçtiğimiz günlerde Hollanda maçındaki gibi. Gençlerimiz hakikaten inancını, yüreğini bugün de ortaya koydular. Onlara inanıyoruz, onlara güveniyoruz." şeklinde konuştu.

Kasapoğlu, "Sporcularımızı, hocamızı, emeği olan herkesi tebrik ediyoruz. Nasıl Avrupa elemelerine geçmeyi güçlü bir şekilde başardıysak, Dünya Şampiyonası elemelerini geçmeyi de inşallah güçlü bir şekilde başaracağız. İnanıyorum ki, bu nesil ardından gelecek yeni gençlerle ülkemizi, şanlı bayrağımızı gururla temsil etmeye devam edecekler. Önümüzde Letonya maçı var ve inşallah onda da başarılı olacağız, ona da inanıyorum. Türk sporunun Türk futbolunun yükselişi, yürüyüşü, güçlü yarınlara doğru devam edecek." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Alacağımız bir 3 puan daha var

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Avrupa Şampiyonası'na nasıl gittiysek Dünya Kupası'na da aynı şekilde gitmek istiyoruz." dedi.

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'i 3-0 yendiği karşılaşma sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özdemir, "Bu fikstür çekilince gerçekten üzülmüştüm. Çünkü grubun bizim dışımızdaki iki favori takımıyla ilk iki maçımızı oynayacaktık. Çok endişeliydim ama çocuklarımız maşallah ikisini de kazandı. Bugün Türk milletinin, İslam aleminin önemli gecesinde, Berat Kandili'nde bütün Türk milletini çok sevindirdiler. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Letonya karşısında da 3 puan alacaklarını kaydeden Özdemir, "Çok iyi oynadılar ve iki maçtan galibiyetle ayrılarak memleketimize dönüyoruz. 6 puanla grup lideriyiz. Evimizde inşallah salı akşamı Letonya ile oynayacağız. Oradan da galibiyet alarak yolumuza devam edeceğiz. Alacağımız bir 3 puan daha var. Gerçekten çok mutluyum. Çocukları, Şenol Güneş hocamızı canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah bu başarılarının devam etmesini istiyorum. Avrupa Şampiyonası'na nasıl gittiysek Dünya Kupası'na da aynı şekilde gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.