Türkiye il il ormanlık alan dağılımı

Yaz ayları ile birlikte çoğalan orman yangınları doğal sebeplerle veya insan eliyle ( Sabotaj, savurganlık) oluşmaya devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğünün verilerine göre ülkemizde 22.740.297 hektarlık toplam ormanlık alandan sadece 13.083.510 hektarlık alanda verimli orman bulunmaktadır. Geriye kalan ormanlık alan ise bozuk orman olarak kayıtlara geçti. Peki, illerin ormanlık oranları ne kadar? Ankara’nın ormanlık alanı ne kadar? İstanbul’un ormanlık alanı ne kadar? En fazla orman hangi ilde? Ormanı olmayan il var mı? Türkiye il il ormanlık alanlarını gelin haberimizde inceleyelim…
Adana ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 384.434
Bozuk Orman (Ha) 209.226
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 593.660
Ormansız Alan (Ha) 823.757
Genel Alan (Ha) 1.417.417
Adıyaman ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 37.580
Bozuk Orman (Ha) 121.001
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 158.581
Ormansız Alan (Ha) 572.503
Genel Alan (Ha) 731.084
Afyonkarahisar ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 109.874
Bozuk Orman (Ha) 168.962
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 278.836
Ormansız Alan (Ha) 1.127.874
Genel Alan (Ha) 1.406.710
Ağrı ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 0
Bozuk Orman (Ha) 5.905
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 5.905
Ormansız Alan (Ha) 1.082.070
Genel Alan (Ha) 1.087.975
Amasya ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 101.346
Bozuk Orman (Ha) 119.335
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 220.681
Ormansız Alan (Ha) 339.793
Genel Alan (Ha) 560.474
Ankara ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 248.746
Bozuk Orman (Ha) 203.312
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 452.058
Ormansız Alan (Ha) 2.125.918
Genel Alan (Ha) 2.577.976
Antalya ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 664.810
Bozuk Orman (Ha) 481.252
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 1.146.062
Ormansız Alan (Ha) 915.702
Genel Alan (Ha) 2.061.764
Artvin ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 221.532
Bozuk Orman (Ha) 182.163
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 403.695
Ormansız Alan (Ha) 307.278
Genel Alan (Ha) 710.973
Aydın ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 203.555
Bozuk Orman (Ha) 123.050
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 326.605
Ormansız Alan (Ha) 496.056
Genel Alan (Ha) 822.661
Balıkesir ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 427.902
Bozuk Orman (Ha) 204.136
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 632.038
Ormansız Alan (Ha) 828.230
Genel Alan (Ha) 1.460.268
Bilecik ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 143.824
Bozuk Orman (Ha) 96.428
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 240.252
Ormansız Alan (Ha) 179.313
Genel Alan (Ha) 419.565
Bingöl ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 46.701
Bozuk Orman (Ha) 218.233
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 264.934
Ormansız Alan (Ha) 540.703
Genel Alan (Ha) 805.637
Bitlis ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 71.542
Bozuk Orman (Ha) 108.695
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 180.237
Ormansız Alan (Ha) 838.760
Genel Alan (Ha) 1.018.997
Bolu ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 409.893
Bozuk Orman (Ha) 121.909
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 531.802
Ormansız Alan (Ha) 287.367
Genel Alan (Ha) 819.169
Burdur ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 196.712
Bozuk Orman (Ha) 134.999
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 331.711
Ormansız Alan (Ha) 366.919
Genel Alan (Ha) 698.630
Bursa ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 359.474
Bozuk Orman (Ha) 126.162
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 485.636
Ormansız Alan (Ha) 593.908
Genel Alan (Ha) 1.079.544
Çanakkale ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 361.953
Bozuk Orman (Ha) 118.512
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 480.465
Ormansız Alan (Ha) 520.045
Genel Alan (Ha) 1.000.510
Çankırı ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 113.016
Bozuk Orman (Ha) 79.104
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 192.120
Ormansız Alan (Ha) 577.822
Genel Alan (Ha) 769.942
Çorum ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 215.047
Bozuk Orman (Ha) 226.347
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 441.394
Ormansız Alan (Ha) 812.403
Genel Alan (Ha) 1.253.797
Denizli ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 343.503
Bozuk Orman (Ha) 245.169
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 588.672
Ormansız Alan (Ha) 629.321
Genel Alan (Ha) 1.217.993
Diyarbakır ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 44.949
Bozuk Orman (Ha) 280.410
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 325.359
Ormansız Alan (Ha) 1.191.559
Genel Alan (Ha) 1.516.918
Edirne ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 72.390
Bozuk Orman (Ha) 30.624
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 103.014
Ormansız Alan (Ha) 514.372
Genel Alan (Ha) 617.386
Elazığ ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 42.762
Bozuk Orman (Ha) 127.130
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 169.892
Ormansız Alan (Ha) 743.219
Genel Alan (Ha) 913.111
Erzincan ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 49.657
Bozuk Orman (Ha) 162.566
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 212.223
Ormansız Alan (Ha) 967.639
Genel Alan (Ha) 1.179.862
Erzurum ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 91.191
Bozuk Orman (Ha) 165.691
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 256.882
Ormansız Alan (Ha) 2.213.531
Genel Alan (Ha) 2.470.413
Eskişehir ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 236.868
Bozuk Orman (Ha) 173.189
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 410.057
Ormansız Alan (Ha) 1.009.941
Genel Alan (Ha) 1.419.998
Gaziantep ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 52.999
Bozuk Orman (Ha) 59.618
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 112.617
Ormansız Alan (Ha) 576.043
Genel Alan (Ha) 688.660
Giresun ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 174.486
Bozuk Orman (Ha) 83.654
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 258.140
Ormansız Alan (Ha) 453.492
Genel Alan (Ha) 711.632
Gümüşhane ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 139.800
Bozuk Orman (Ha) 99.777
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 239.577
Ormansız Alan (Ha) 352.015
Genel Alan (Ha) 591.592
Hakkari ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 21.788
Bozuk Orman (Ha) 158.059
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 179.847
Ormansız Alan (Ha) 573.815
Genel Alan (Ha) 753.662
Hatay ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 145.699
Bozuk Orman (Ha) 62.368
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 208.067
Ormansız Alan (Ha) 338.887
Genel Alan (Ha) 546.954
Isparta ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 177.816
Bozuk Orman (Ha) 208.232
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 386.048
Ormansız Alan (Ha) 487.235
Genel Alan (Ha) 873.283
İstanbul ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 225.413
Bozuk Orman (Ha) 15.275
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 240.688
Ormansız Alan (Ha) 300.921
Genel Alan (Ha) 541.609
İzmir ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 251.241
Bozuk Orman (Ha) 224.538
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 475.779
Ormansız Alan (Ha) 706.391
Genel Alan (Ha) 1.182.170
Kars ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 28.096
Bozuk Orman (Ha) 6.345
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 34.441
Ormansız Alan (Ha) 774.367
Genel Alan (Ha) 808.808
Kastamonu ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 693.322
Bozuk Orman (Ha)180.329
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 873.651
Ormansız Alan (Ha) 446.910
Genel Alan (Ha) 1.320.561
Bu veriler ile Türkiye de en fazla ormana sahip olma özelliğine sahip olan il Kastamonu
Kayseri ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 59.678
Bozuk Orman (Ha) 107.186
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 166.864
Ormansız Alan (Ha) 1.575.218
Genel Alan (Ha) 1.742.082
Kırklareli ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 223.328
Bozuk Orman (Ha) 31.135
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 254.463
Ormansız Alan (Ha) 387.038
Genel Alan (Ha) 641.501
Kırşehir ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 32.889
Bozuk Orman (Ha) 10.779
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 43.668
Ormansız Alan (Ha) 625.337
Genel Alan (Ha) 669.005
Kocaeli ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 122.909
Bozuk Orman (Ha) 20.318
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 143.227
Ormansız Alan (Ha) 194.199
Genel Alan (Ha) 337.426
Konya ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 285.634
Bozuk Orman (Ha) 273.303
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 558.937
Ormansız Alan (Ha) 3.398.184
Genel Alan (Ha) 3.957.121
Kütahya ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 412.079
Bozuk Orman (Ha) 234.473
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 646.552
Ormansız Alan (Ha) 518.585
Genel Alan (Ha) 1.165.137
Malatya ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 48.480
Bozuk Orman (Ha) 140.860
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 189.340
Ormansız Alan (Ha) 1.073.741
Genel Alan (Ha) 1.263.081
Manisa ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 292.130
Bozuk Orman (Ha) 250.350
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 542.480
Ormansız Alan (Ha) 790.087
Genel Alan (Ha) 1.332.567
Mersin ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 468.129
Bozuk Orman (Ha) 367.405
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 835.534
Ormansız Alan (Ha) 727.534
Genel Alan (Ha) 1.563.068
Kahramanmaraş ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 205.620
Bozuk Orman (Ha) 315.793
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 521.413
Ormansız Alan (Ha) 911.887
Genel Alan (Ha) 1.433.300
Mardin ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 1.648
Bozuk Orman (Ha) 153.156
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 154.804
Ormansız Alan (Ha) 719.473
Genel Alan (Ha) 874.277
Muğla ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 545.567
Bozuk Orman (Ha) 283.742
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 829.309
Ormansız Alan (Ha) 398.550
Genel Alan (Ha) 1.227.859
Muş ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 29.651
Bozuk Orman (Ha) 48.775
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 78.426
Ormansız Alan (Ha) 806.260
Genel Alan (Ha) 884.686
Nevşehir ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 3.593
Bozuk Orman (Ha) 7.602
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 11.195
Ormansız Alan (Ha) 506.170
Genel Alan (Ha) 517.365
Niğde ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 21.165
Bozuk Orman (Ha) 35.073
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 56.238
Ormansız Alan (Ha) 660.999
Genel Alan (Ha) 717.237
Ordu ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 170.308
Bozuk Orman (Ha) 32.588
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 202.896
Ormansız Alan (Ha) 384.218
Genel Alan (Ha) 587.114
Rize ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 105.737
Bozuk Orman (Ha) 73.212
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 178.949
Ormansız Alan (Ha) 204.780
Genel Alan (Ha) 383.729
Sakarya ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 188.426
Bozuk Orman (Ha) 19.800
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 208.226
Ormansız Alan (Ha) 280.424
Genel Alan (Ha) 488.650
Samsun ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 317.653
Bozuk Orman (Ha) 71.168
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 388.821
Ormansız Alan (Ha) 586.283
Genel Alan (Ha) 975.104
Siirt ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 47.109
Bozuk Orman (Ha) 185.155
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 232.264
Ormansız Alan (Ha) 377.944
Genel Alan (Ha) 610.208
Sinop ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 296.698
Bozuk Orman (Ha) 70.398
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 367.096
Ormansız Alan (Ha) 205.469
Genel Alan (Ha) 572.565
Sivas ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 116.330
Bozuk Orman (Ha) 288.951
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 405.281
Ormansız Alan (Ha) 2.413.867
Genel Alan (Ha) 2.819.148
Tekirdağ ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 92.439
Bozuk Orman (Ha) 8.735
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 101.174
Ormansız Alan (Ha) 527.336
Genel Alan (Ha) 628.510
Tokat ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 290.405
Bozuk Orman (Ha) 187.974
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 478.379
Ormansız Alan (Ha) 520.688
Genel Alan (Ha) 999.067
Trabzon ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 140.988
Bozuk Orman (Ha) 40.854
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 181.842
Ormansız Alan (Ha) 339.457
Genel Alan (Ha) 521.299
Tunceli ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 119.043
Bozuk Orman (Ha) 126.493
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 245.536
Ormansız Alan (Ha) 529.652
Genel Alan (Ha) 775.188
Şanlıurfa ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 9.523
Bozuk Orman (Ha) 5.327
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 14.850
Ormansız Alan (Ha) 1.904.948
Genel Alan (Ha) 1.919.798
Uşak ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 109.591
Bozuk Orman (Ha) 113.905
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 223.496
Ormansız Alan (Ha) 330.441
Genel Alan (Ha) 553.937
Van ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 1.907
Bozuk Orman (Ha) 43.234
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 45.141
Ormansız Alan (Ha) 1.852.956
Genel Alan (Ha) 1.898.097
Yozgat ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 154.537
Bozuk Orman (Ha) 118.235
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 272.772
Ormansız Alan (Ha) 1.097.598
Genel Alan (Ha) 1.370.370
Zonguldak ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 173.710
Bozuk Orman (Ha) 20.364
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 194.074
Ormansız Alan (Ha) 152.086
Genel Alan (Ha) 346.160
Aksaray ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 14.450
Bozuk Orman (Ha) 9.019
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 23.469
Ormansız Alan (Ha) 757.374
Genel Alan (Ha) 780.843
Bayburt ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 17.722
Bozuk Orman (Ha) 12.071
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 29.793
Ormansız Alan (Ha) 334.016
Genel Alan (Ha) 363.809
Karaman ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 57.722
Bozuk Orman (Ha) 185.629
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 243.351
Ormansız Alan (Ha) 756.602
Genel Alan (Ha) 999.953
Kırıkkale ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 38.353
Bozuk Orman (Ha) 31.933
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 70.286
Ormansız Alan (Ha) 376.861
Genel Alan (Ha) 447.147
Batman ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 22.795
Bozuk Orman (Ha) 66.101
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 88.896
Ormansız Alan (Ha) 336.344
Genel Alan (Ha) 425.240
Şırnak ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 72.023
Bozuk Orman (Ha) 194.924
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 266.947
Ormansız Alan (Ha) 405.480
Genel Alan (Ha) 672.427
Bartın ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 119.895
Bozuk Orman (Ha) 15.542
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 135.437
Ormansız Alan (Ha) 93.139
Genel Alan (Ha) 228.576
Ardahan ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 22.983
Bozuk Orman (Ha) 7.774
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 30.757
Ormansız Alan (Ha) 516.914
Genel Alan (Ha) 547.671
Iğdır ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 0
Bozuk Orman (Ha) 161
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 161
Ormansız Alan (Ha) 533.844
Genel Alan (Ha) 534.005
Bu veriler ile Türkiye de en az ormana sahip ili Iğdır'dır
Yalova ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 40.407
Bozuk Orman (Ha) 7.163
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 47.570
Ormansız Alan (Ha) 31.622
Genel Alan (Ha) 79.192
Karabük ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 232.991
Bozuk Orman (Ha) 45.839
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 278.830
Ormansız Alan (Ha) 110.723
Genel Alan (Ha) 389.553
Kilis ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 14.646
Bozuk Orman (Ha) 12.386
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 27.032
Ormansız Alan (Ha) 104.425
Genel Alan (Ha) 131.457
Osmaniye ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 112.264
Bozuk Orman (Ha) 46.415
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 158.679
Ormansız Alan (Ha) 172.639
Genel Alan (Ha) 331.318
Düzce ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 120.434
Bozuk Orman (Ha) 3.782
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 124.216
Ormansız Alan (Ha) 116.876
Genel Alan (Ha) 241.092
Türkiye geneli toplam ormanlık alan verileri;
Verimli Orman (Ha) 13.083.510
Bozuk Orman (Ha) 9.656.787
Toplam Ormanlık Alan (Ha) 22.740.297
Ormansız Alan (Ha) 55.264.347
Genel Alan (Ha) 78.004.644
NOT: *(Ha): HEKTAR
*Bozuk Orman: İnsan etkisiyle orman ekosistemlerinden herhangi bir işlevinin bozulmasıyla ağaç ve dikili hacimlerinin azalması ve orman verimliğinin düşmesiyle meydana gelen orman anlamına gelmektedir.
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