Türkiye il il ormanlık alan dağılımı

Türkiye 18.08.2020 tarihi itibariyle Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre (13.083.510) hektar alan büyüklüğüne verimli ormanlarla kaplı durumda.

Yaz ayları ile birlikte çoğalan orman yangınları doğal sebeplerle veya insan eliyle ( Sabotaj, savurganlık) oluşmaya devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğünün verilerine göre ülkemizde 22.740.297 hektarlık toplam ormanlık alandan sadece 13.083.510 hektarlık alanda verimli orman bulunmaktadır. Geriye kalan ormanlık alan ise bozuk orman olarak kayıtlara geçti. Peki, illerin ormanlık oranları ne kadar? Ankara’nın ormanlık alanı ne kadar? İstanbul’un ormanlık alanı ne kadar? En fazla orman hangi ilde? Ormanı olmayan il var mı? Türkiye il il ormanlık alanlarını gelin haberimizde inceleyelim…

Adana ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 384.434

Bozuk Orman (Ha) 209.226

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 593.660

Ormansız Alan (Ha) 823.757

Genel Alan (Ha) 1.417.417

Adıyaman ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 37.580

Bozuk Orman (Ha) 121.001

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 158.581

Ormansız Alan (Ha) 572.503

Genel Alan (Ha) 731.084

Afyonkarahisar ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 109.874

Bozuk Orman (Ha) 168.962

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 278.836

Ormansız Alan (Ha) 1.127.874

Genel Alan (Ha) 1.406.710

Ağrı ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 0

Bozuk Orman (Ha) 5.905

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 5.905

Ormansız Alan (Ha) 1.082.070

Genel Alan (Ha) 1.087.975

Amasya ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 101.346

Bozuk Orman (Ha) 119.335

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 220.681

Ormansız Alan (Ha) 339.793

Genel Alan (Ha) 560.474

Ankara ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 248.746

Bozuk Orman (Ha) 203.312

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 452.058

Ormansız Alan (Ha) 2.125.918

Genel Alan (Ha) 2.577.976

Antalya ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 664.810

Bozuk Orman (Ha) 481.252

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 1.146.062

Ormansız Alan (Ha) 915.702

Genel Alan (Ha) 2.061.764

Artvin ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 221.532

Bozuk Orman (Ha) 182.163

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 403.695

Ormansız Alan (Ha) 307.278

Genel Alan (Ha) 710.973

Aydın ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 203.555

Bozuk Orman (Ha) 123.050

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 326.605

Ormansız Alan (Ha) 496.056

Genel Alan (Ha) 822.661

Balıkesir ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 427.902

Bozuk Orman (Ha) 204.136

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 632.038

Ormansız Alan (Ha) 828.230

Genel Alan (Ha) 1.460.268

Bilecik ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 143.824

Bozuk Orman (Ha) 96.428

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 240.252

Ormansız Alan (Ha) 179.313

Genel Alan (Ha) 419.565

Bingöl ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 46.701

Bozuk Orman (Ha) 218.233

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 264.934

Ormansız Alan (Ha) 540.703

Genel Alan (Ha) 805.637

Bitlis ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 71.542

Bozuk Orman (Ha) 108.695

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 180.237

Ormansız Alan (Ha) 838.760

Genel Alan (Ha) 1.018.997

Bolu ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 409.893

Bozuk Orman (Ha) 121.909

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 531.802

Ormansız Alan (Ha) 287.367

Genel Alan (Ha) 819.169

Burdur ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 196.712

Bozuk Orman (Ha) 134.999

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 331.711

Ormansız Alan (Ha) 366.919

Genel Alan (Ha) 698.630

Bursa ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 359.474

Bozuk Orman (Ha) 126.162

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 485.636

Ormansız Alan (Ha) 593.908

Genel Alan (Ha) 1.079.544

Çanakkale ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 361.953

Bozuk Orman (Ha) 118.512

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 480.465

Ormansız Alan (Ha) 520.045

Genel Alan (Ha) 1.000.510

Çankırı ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 113.016

Bozuk Orman (Ha) 79.104

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 192.120

Ormansız Alan (Ha) 577.822

Genel Alan (Ha) 769.942

Çorum ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 215.047

Bozuk Orman (Ha) 226.347

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 441.394

Ormansız Alan (Ha) 812.403

Genel Alan (Ha) 1.253.797

Denizli ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 343.503

Bozuk Orman (Ha) 245.169

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 588.672

Ormansız Alan (Ha) 629.321

Genel Alan (Ha) 1.217.993

Diyarbakır ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 44.949

Bozuk Orman (Ha) 280.410

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 325.359

Ormansız Alan (Ha) 1.191.559

Genel Alan (Ha) 1.516.918

Edirne ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 72.390

Bozuk Orman (Ha) 30.624

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 103.014

Ormansız Alan (Ha) 514.372

Genel Alan (Ha) 617.386

Elazığ ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 42.762

Bozuk Orman (Ha) 127.130

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 169.892

Ormansız Alan (Ha) 743.219

Genel Alan (Ha) 913.111

Erzincan ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 49.657

Bozuk Orman (Ha) 162.566

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 212.223

Ormansız Alan (Ha) 967.639

Genel Alan (Ha) 1.179.862

Erzurum ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 91.191

Bozuk Orman (Ha) 165.691

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 256.882

Ormansız Alan (Ha) 2.213.531

Genel Alan (Ha) 2.470.413

Eskişehir ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 236.868

Bozuk Orman (Ha) 173.189

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 410.057

Ormansız Alan (Ha) 1.009.941

Genel Alan (Ha) 1.419.998

Gaziantep ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 52.999

Bozuk Orman (Ha) 59.618

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 112.617

Ormansız Alan (Ha) 576.043

Genel Alan (Ha) 688.660

Giresun ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 174.486

Bozuk Orman (Ha) 83.654

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 258.140

Ormansız Alan (Ha) 453.492

Genel Alan (Ha) 711.632

Gümüşhane ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 139.800

Bozuk Orman (Ha) 99.777

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 239.577

Ormansız Alan (Ha) 352.015

Genel Alan (Ha) 591.592

Hakkari ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 21.788

Bozuk Orman (Ha) 158.059

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 179.847

Ormansız Alan (Ha) 573.815

Genel Alan (Ha) 753.662

Hatay ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 145.699

Bozuk Orman (Ha) 62.368

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 208.067

Ormansız Alan (Ha) 338.887

Genel Alan (Ha) 546.954

Isparta ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 177.816

Bozuk Orman (Ha) 208.232

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 386.048

Ormansız Alan (Ha) 487.235

Genel Alan (Ha) 873.283

İstanbul ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 225.413

Bozuk Orman (Ha) 15.275

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 240.688

Ormansız Alan (Ha) 300.921

Genel Alan (Ha) 541.609

İzmir ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 251.241

Bozuk Orman (Ha) 224.538

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 475.779

Ormansız Alan (Ha) 706.391

Genel Alan (Ha) 1.182.170

Kars ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 28.096

Bozuk Orman (Ha) 6.345

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 34.441

Ormansız Alan (Ha) 774.367

Genel Alan (Ha) 808.808

Kastamonu ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 693.322

Bozuk Orman (Ha)180.329

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 873.651

Ormansız Alan (Ha) 446.910

Genel Alan (Ha) 1.320.561

Bu veriler ile Türkiye de en fazla ormana sahip olma özelliğine sahip olan il Kastamonu

Kayseri ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 59.678

Bozuk Orman (Ha) 107.186

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 166.864

Ormansız Alan (Ha) 1.575.218

Genel Alan (Ha) 1.742.082

Kırklareli ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 223.328

Bozuk Orman (Ha) 31.135

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 254.463

Ormansız Alan (Ha) 387.038

Genel Alan (Ha) 641.501

Kırşehir ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 32.889

Bozuk Orman (Ha) 10.779

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 43.668

Ormansız Alan (Ha) 625.337

Genel Alan (Ha) 669.005

Kocaeli ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 122.909

Bozuk Orman (Ha) 20.318

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 143.227

Ormansız Alan (Ha) 194.199

Genel Alan (Ha) 337.426

Konya ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 285.634

Bozuk Orman (Ha) 273.303

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 558.937

Ormansız Alan (Ha) 3.398.184

Genel Alan (Ha) 3.957.121

Kütahya ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 412.079

Bozuk Orman (Ha) 234.473

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 646.552

Ormansız Alan (Ha) 518.585

Genel Alan (Ha) 1.165.137

Malatya ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 48.480

Bozuk Orman (Ha) 140.860

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 189.340

Ormansız Alan (Ha) 1.073.741

Genel Alan (Ha) 1.263.081

Manisa ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 292.130

Bozuk Orman (Ha) 250.350

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 542.480

Ormansız Alan (Ha) 790.087

Genel Alan (Ha) 1.332.567

Mersin ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 468.129

Bozuk Orman (Ha) 367.405

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 835.534

Ormansız Alan (Ha) 727.534

Genel Alan (Ha) 1.563.068

Kahramanmaraş ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 205.620

Bozuk Orman (Ha) 315.793

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 521.413

Ormansız Alan (Ha) 911.887

Genel Alan (Ha) 1.433.300

Mardin ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 1.648

Bozuk Orman (Ha) 153.156

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 154.804

Ormansız Alan (Ha) 719.473

Genel Alan (Ha) 874.277

Muğla ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 545.567

Bozuk Orman (Ha) 283.742

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 829.309

Ormansız Alan (Ha) 398.550

Genel Alan (Ha) 1.227.859

Muş ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 29.651

Bozuk Orman (Ha) 48.775

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 78.426

Ormansız Alan (Ha) 806.260

Genel Alan (Ha) 884.686

Nevşehir ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 3.593

Bozuk Orman (Ha) 7.602

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 11.195

Ormansız Alan (Ha) 506.170

Genel Alan (Ha) 517.365

Niğde ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 21.165

Bozuk Orman (Ha) 35.073

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 56.238

Ormansız Alan (Ha) 660.999

Genel Alan (Ha) 717.237

Ordu ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 170.308

Bozuk Orman (Ha) 32.588

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 202.896

Ormansız Alan (Ha) 384.218

Genel Alan (Ha) 587.114

Rize ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 105.737

Bozuk Orman (Ha) 73.212

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 178.949

Ormansız Alan (Ha) 204.780

Genel Alan (Ha) 383.729

Sakarya ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 188.426

Bozuk Orman (Ha) 19.800

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 208.226

Ormansız Alan (Ha) 280.424

Genel Alan (Ha) 488.650

Samsun ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 317.653

Bozuk Orman (Ha) 71.168

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 388.821

Ormansız Alan (Ha) 586.283

Genel Alan (Ha) 975.104

Siirt ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 47.109

Bozuk Orman (Ha) 185.155

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 232.264

Ormansız Alan (Ha) 377.944

Genel Alan (Ha) 610.208

Sinop ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 296.698

Bozuk Orman (Ha) 70.398

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 367.096

Ormansız Alan (Ha) 205.469

Genel Alan (Ha) 572.565

Sivas ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 116.330

Bozuk Orman (Ha) 288.951

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 405.281

Ormansız Alan (Ha) 2.413.867

Genel Alan (Ha) 2.819.148

Tekirdağ ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 92.439

Bozuk Orman (Ha) 8.735

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 101.174

Ormansız Alan (Ha) 527.336

Genel Alan (Ha) 628.510

Tokat ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 290.405

Bozuk Orman (Ha) 187.974

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 478.379

Ormansız Alan (Ha) 520.688

Genel Alan (Ha) 999.067

Trabzon ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 140.988

Bozuk Orman (Ha) 40.854

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 181.842

Ormansız Alan (Ha) 339.457

Genel Alan (Ha) 521.299

Tunceli ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 119.043

Bozuk Orman (Ha) 126.493

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 245.536

Ormansız Alan (Ha) 529.652

Genel Alan (Ha) 775.188

Şanlıurfa ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 9.523

Bozuk Orman (Ha) 5.327

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 14.850

Ormansız Alan (Ha) 1.904.948

Genel Alan (Ha) 1.919.798

Uşak ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 109.591

Bozuk Orman (Ha) 113.905

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 223.496

Ormansız Alan (Ha) 330.441

Genel Alan (Ha) 553.937

Van ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 1.907

Bozuk Orman (Ha) 43.234

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 45.141

Ormansız Alan (Ha) 1.852.956

Genel Alan (Ha) 1.898.097

Yozgat ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 154.537

Bozuk Orman (Ha) 118.235

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 272.772

Ormansız Alan (Ha) 1.097.598

Genel Alan (Ha) 1.370.370

Zonguldak ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 173.710

Bozuk Orman (Ha) 20.364

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 194.074

Ormansız Alan (Ha) 152.086

Genel Alan (Ha) 346.160

Aksaray ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 14.450

Bozuk Orman (Ha) 9.019

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 23.469

Ormansız Alan (Ha) 757.374

Genel Alan (Ha) 780.843

Bayburt ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 17.722

Bozuk Orman (Ha) 12.071

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 29.793

Ormansız Alan (Ha) 334.016

Genel Alan (Ha) 363.809

Karaman ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 57.722

Bozuk Orman (Ha) 185.629

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 243.351

Ormansız Alan (Ha) 756.602

Genel Alan (Ha) 999.953

Kırıkkale ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 38.353

Bozuk Orman (Ha) 31.933

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 70.286

Ormansız Alan (Ha) 376.861

Genel Alan (Ha) 447.147

Batman ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 22.795

Bozuk Orman (Ha) 66.101

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 88.896

Ormansız Alan (Ha) 336.344

Genel Alan (Ha) 425.240

Şırnak ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 72.023

Bozuk Orman (Ha) 194.924

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 266.947

Ormansız Alan (Ha) 405.480

Genel Alan (Ha) 672.427

Bartın ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 119.895

Bozuk Orman (Ha) 15.542

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 135.437

Ormansız Alan (Ha) 93.139

Genel Alan (Ha) 228.576

Ardahan ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 22.983

Bozuk Orman (Ha) 7.774

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 30.757

Ormansız Alan (Ha) 516.914

Genel Alan (Ha) 547.671

Iğdır ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 0

Bozuk Orman (Ha) 161

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 161

Ormansız Alan (Ha) 533.844

Genel Alan (Ha) 534.005

Bu veriler ile Türkiye de en az ormana sahip ili Iğdır'dır

Yalova ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 40.407

Bozuk Orman (Ha) 7.163

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 47.570

Ormansız Alan (Ha) 31.622

Genel Alan (Ha) 79.192

Karabük ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 232.991

Bozuk Orman (Ha) 45.839

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 278.830

Ormansız Alan (Ha) 110.723

Genel Alan (Ha) 389.553

Kilis ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 14.646

Bozuk Orman (Ha) 12.386

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 27.032

Ormansız Alan (Ha) 104.425

Genel Alan (Ha) 131.457

Osmaniye ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 112.264

Bozuk Orman (Ha) 46.415

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 158.679

Ormansız Alan (Ha) 172.639

Genel Alan (Ha) 331.318

Düzce ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 120.434

Bozuk Orman (Ha) 3.782

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 124.216

Ormansız Alan (Ha) 116.876

Genel Alan (Ha) 241.092

Türkiye geneli toplam ormanlık alan verileri;

Verimli Orman (Ha) 13.083.510

Bozuk Orman (Ha) 9.656.787

Toplam Ormanlık Alan (Ha) 22.740.297

Ormansız Alan (Ha) 55.264.347

Genel Alan (Ha) 78.004.644

NOT: *(Ha): HEKTAR

*Bozuk Orman: İnsan etkisiyle orman ekosistemlerinden herhangi bir işlevinin bozulmasıyla ağaç ve dikili hacimlerinin azalması ve orman verimliğinin düşmesiyle meydana gelen orman anlamına gelmektedir.