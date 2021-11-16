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Türkiye ile AB arasında imzalanan üç anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan üç anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye ile AB arasında imzalanan üç anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Brüksel'de 27 Ekim'de imzalanan "Türkiye’nin Birlik Programı Ufuk Avrupa-Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programına Katılımı Konusunda Uluslararası Anlaşma, Türkiye'nin Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Alanlarındaki Birlik Programı Olan Erasmus+ Programına Katılımı Konusunda Anlaşma ile Türkiye’nin Avrupa Dayanışma Programına Katılımı Konusunda Anlaşma" onaylandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile İnovasyon, Araştırma, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu AB Komiseri Mariya Gabriel tarafından imzalanan anlaşmalara göre, Türkiye'de yerleşik tüzel kişiler, Ufuk Avrupa Programı'nın dolaylı projelerine AB'de yerleşik tüzel kişiler için geçerli olan koşullara eşdeğer koşullar altında katılabilecek.

Türkiye'de yerleşik tüzel kişiler, belirli şartları sağladığı takdirde Ortak Araştırma Merkezinin (JRC) faaliyetlerine de katılabilecek. Ayrıca Türkiye'nin temsilcileri JRC'nin Yöneticiler Kurulu'nda gözlemci üye olarak da yer alabilecek.

Projeye katılanlara operasyonel katkı ve katılım ücreti adı altında iki başlıkta mali destekte de bulunulacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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