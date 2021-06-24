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Türkiye ile ABD arasında kritik Afganistan görüşmesi: Bakan Akar açıkladı!

Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliği konusunu ele almak için ABD'den gelen heyetle Türk heyetin görüşmesi başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye ile ABD arasında kritik Afganistan görüşmesi: Bakan Akar açıkladı!

Ankara-Washington hattında Afganistan mesaisi hız kazandı.

TÜRKİYE GÖREVİ 6 YILDIR SÜRDÜRÜYOR

Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğini ele almak için Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen heyetle toplantı yapılıyor.

Türkiye, NATO kapsamında Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesi görevini 6 yıldır sürdürüyor.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile 14 Haziran'da Brüksel'de yaptığı görüşmede Kabil havalimanının güvenliği konusu da gündeme geldi.

MÜTTEFİKLER: GÜVENLİK TÜRKİYE TARAFINDAN SAĞLANSIN

Müttefiklerin talebi havalimanının güvenliğinin Türkiye tarafından sağlanması yönünde.

Bu kapsamda Ankara'ya gelen ABD Savunma ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyetle toplantı yapılıyor.

Türk ve ABD'li heyetler, havalimanının işler tutulmasına yönelik atılabilecek adımları değerlendiriyor.

BAKAN AKAR KONUŞTU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Afganistan'daki Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin Türkiye'ye verilmesi noktasında görüşmelerin sürdürüldüğünü ifade ederken, anlaşılması durumunda Türkiye'nin bu sorumluluğu üstleneceğini belirtti.

YUNANİSTAN'A UYARI

Bakan Akar ayrıca Yunanistan konusunda da açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın silahlanma yarışına girmesinin kendileri için yanlış olduğunu ifade ederken, bu durumdan zararlı çıkacakların Atina tarafı olduğunu ifade etti. Kimsenin toprağında gözümüz yoktur diyen Bakan Akar, Mavi Vatan ve Kıbrıs noktasındaki haklarını da koruyacaklarını belirtti.

Akar, Mısır ve bölge ülkeleri ile Doğu Akdeniz noktasında görüşmelerin devam ettiğini de  ayrıca ifade etti.

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