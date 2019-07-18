Türkiye ile Almanya arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun, Alman mevkidaşı Maas ile telefonda yaptığı görüşmede, Doğu Akdeniz ve Suriye konuları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun, Alman mevkidaşı Maas ile telefonda yaptığı görüşmede, Doğu Akdeniz ve Suriye konuları ele alındı.
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